SNM: Odborná analýza určí reálne možnosti využitia sídelnej budovy

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) pripravuje odbornú analýzu budúcnosti svojej sídelnej budovy. V reakcii na zrušenú architektonickú súťaž a súčasnú ekonomickú nereálnosť investičného projektu komplexnej rekonštrukcie sídelného objektu to oznámilo vedenie SNM.



„Cieľom analýzy bude zhodnotiť reálne obsahové, prevádzkové a technologické možnosti budovy a poskytnúť odborný základ pre rozhodnutia o budúcom smerovaní. Až na základe týchto výstupov bude možné posúdiť formu prípadného ďalšieho architektonického riešenia či návrat k súťaži,“ informovala generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová.



K rozhodnutiu zrušiť ideovú súťaž návrhov uviedla, že bolo prijaté po odbornej komunikácii a na základe odporúčania Ministerstva kultúry (MK) SR ako zriaďovateľa SNM. Zvýraznila pritom fakt, že základnou podmienkou realizovateľnosti komplexnej obnovy je viacročné, stabilné rozpočtové krytie. „Ministerstvo jednoznačne povedalo, že v súčasnosti nemá a ani do budúcnosti nevie garantovať dostupnosť týchto prostriedkov,“ upozornila Predajňová. Poukázala tiež na to, že vzhľadom na neexistujúci konkrétny projekt neexistuje ani analýza Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR o jeho ekonomickej odôvodniteľnosti.



Rezort kultúry pripomenul, že v čase prebiehajúcej konsolidácie prehodnocuje všetky investičné aktivity s poukazom na dostupnosť zdrojov financovania. „V súčasnosti sa v rezorte kultúry realizujú iba rozbehnuté projekty a projekty, ktoré sú pripravené na financovanie zo štrukturálnych fondov spolu s aktivitami, ktoré s nimi súvisia,“ upozornilo ministerstvo. Poukázalo tiež na to, že má v správe veľa historických objektov, ktoré si v dôsledku havarijných stavov vyžadujú finančné zdroje na nevyhnutné opravy pre zabezpečenie plynulého chodu organizácií, ktoré v nich pôsobia.



SNM v stredu (16. 7.) vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) informovalo o zrušení architektonickej súťaže, ktorá mala vygenerovať návrh realizácie a následne i vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží v Bratislave. Dôvodom zrušenia je nedostatok finančných prostriedkov. Architektonickú súťaž vyhlásilo SNM na začiatku decembra 2024, predpokladaný investičný objem prostriedkov na projektovú prípravu bez finančného ohodnotenia najlepších návrhov bol odhadnutý na 1,1 milióna eur bez DPH. Do súťaže prišlo 28 ponúk. Investíciu do samotnej stavebnej realizácie odhadlo ministerstvo kultúry na 70 miliónov eur.