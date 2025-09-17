< sekcia Slovensko
SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Krásnej Hôrky
17. septembra (TASR)
Krásnohorské Podhradie 17. septembra (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka. Spoločnosť MBM-GROUP, ktorá obnovu realizuje, považuje odstúpenie za neplatné a bude sa voči nemu právne brániť. Pre TASR to uviedla predsedníčka predstavenstva spoločnosti Alena Nováková.
Odstúpenie od zmluvy zo strany SNM bolo zhotoviteľovi doručené v piatok (12. 9.), dôvodom malo byť neoznámenie subdodávateľov na diele. Firma rekonštruujúca Krásnu Hôrku považuje odstúpenie za neplatné a zásadne s ním nesúhlasí.
„Tvrdenie je nepravdivé, keďže MBM-GROUP uvedených subdodávateľov oznámila ešte v priebehu výstavby, písomne, a to v roku 2023. O pôsobení týchto subdodávateľov vedel objednávateľ teda už viac ako dva roky,“ uviedla Nováková s tým, že firma túto skutočnosť vie preukázať písomnými dôkazmi a vo veci neplatnosti odstúpenia od zmluvy už podniká právne kroky.
Spoločnosť považuje kroky SNM za účelové v snahe prekryť nečinnosť múzea pri rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka. Tá ma spočívať predovšetkým v neaktualizovaní projektovej dokumentácie, neustálych zmenách projektového tímu v priebehu výstavby, neaktualizovaní zmluvných vzťahov či v neuhrádzaní objednaných a prevedených prác. Súhrn neuhradených záväzkov SNM má presahovať sumu troch miliónov eur.
„Aj napriek tomu MBM-GROUP do dnešného dňa poskytuje maximálnu súčinnosť na to, aby rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka mohla byť úspešne ukončená. Uvedená situácia nás mrzí a veríme že ide len o zlyhanie jednotlivcov zodpovedných za riadenie diela, a nie účelové konanie zo strany objednávateľa,“ dodala Nováková.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. V tendri na obnovu dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbu infraštruktúry v podhradí zvíťazila spoločnosť MBM-GROUP. Projekt za vyše 20 miliónov sa začal v auguste 2022, práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy dokončené do augusta tohto roka. SNM v uplynulých rokoch avizovalo viaceré problémy a zdržania na stavbe, rekonštrukcia doposiaľ dokončená nie je.
