Súd zamietol návrh na bezodkladné opatrenia v prípade Krásnej Hôrky
SNM pripomenulo, že, návrh MBM-Group bol reakciou na na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri 2025.
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka môže pokračovať podľa plánu Slovenského národného múzea (SNM). „Súd zamietol návrh spoločnosti MBM-Group na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by sa SNM zdržalo odovzdania diela a poverením vykonávania prác tretej osobe,“ uviedlo múzeum v utorkovej tlačovej správe.
SNM pripomenulo, že, návrh MBM-Group bol reakciou na na odstúpenie od zmluvy zo strany SNM v septembri 2025. „Súd vo svojom uznesení uviedol, že spoločnosť žiadnym spôsobom neosvedčila, že jej bezprostredne hrozí vznik alebo rozširovanie škody či inej ujmy,“ objasnilo SNM.
Generálna riaditeľka múzea Andrea Predajňová upozornila, že prvostupňový súd okrem rozhodnutia o zamietnutí návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zároveň uviedol, že je zodpovednosťou MBM-Group, aby zabezpečila odovzdanie diela v súlade so zmluvou. „Apelujem na spoločnosť, aby po tomto rozhodnutí súdu pristúpila k odovzdaniu diela a začala poskytovať súčinnosť, o ktorú sme ju doteraz neúspešne žiadali,“ uviedla Predajňová.
SNM oznámilo v polovici septembra odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie Dolného a Stredného hradu a infraštruktúry, spoločnosťou MBM-Group. Dôvodom bolo, že zhotoviteľ neoznámil subdodávateľov na diele, múzeum deklarovalo, že takýto dokument nie je v evidencii. Spoločnosť, naopak, tvrdí, že zoznam subdodávateľov predložila a odstúpenie od zmluvy považuje na neplatné, deklarovala podniknúť právne kroky. Vyhlásila v tejto súvislosti tiež, že neplánuje odovzdať stavenisko.
