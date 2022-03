SNM ukrajinským múzeám pomôže dodávkou potrebného materiálu

Bratislava 13. marca (TASR) – Slovenské národné múzeum (SNM) poskytne svojim ukrajinským partnerom materiálnu pomoc pri záchrane umeleckých diel, ohrozených prebiehajúcim vojnovým konfliktom. Generálny riaditeľ národnej zbierkotvornej inštitúcie Branislav Panis deklaroval, že SNM rieši nákup a dodávku potrebného materiálu, o ktorý požiadala ukrajinská strana.



"To, čo v prvom rade potrebujú naši ukrajinskí kolegovia je zabaliť a premiestniť zbierky z múzeí na bezpečné miesta, kde nebudú vystavené riziku zničenia," vysvetlil. Priznal, že je rozhorčený zo správ, ktoré informujú o bombardovaní pamätných a historických miest, a devastácii takých monumentov ako napríklad pamätník pripomínajúci masovú vraždu Židov nacistami v rokline Babyn jar v roku 1941.



Panis takisto informoval, že zatiaľ sa zrejme nebude realizovať možnosť týkajúca sa transportu umeleckých diel a dočasného uskladnenia na Slovensku. "Predsa len takýto transport by bol v súčasnosti značne komplikovaný. Ale ak by sme dostali od našich kolegov z Ukrajiny takúto požiadavku, urobíme, čo bude v našich silách," uistil.



Upozornil, že SNM najmä prostredníctvom zamestnancov Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku pomáha aj priamo na hraniciach s Ukrajinou, kde asistujú s odvozom, ale aj ubytovaním utečencov, či vybavením potrebných dokladov. "SNM takisto ponúklo ubytovacie kapacity svojich zariadení," pripomenul Panis.



Dodal, že SNM chce tiež zorganizovať podujatia pre ukrajinské deti. "Ukrajinské múzeum vo Svidníku má v pláne zrealizovať postupne približne 50 aktivít," spresnil šéf SNM.