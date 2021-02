Snopková: Závislosť na liekoch môže vzniknúť aj pri nesprávnom užívaní

Bratislava 6. februára (TASR) – Závislosť či návyk ma niektorý z liekov si môže pacient vybudovať aj nesprávnym užívaním niektorých voľnopredajných liekov, a to aj keď sú prírodného pôvodu. Upozornila na to druhá viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLK) Miroslava Snopková v súvislosti s prieskumom realizovaným pre projekt Lieky s rozumom. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR ním učí verejnosť o potrebe správneho a bezpečného užívania liekov.



Snopková priblížila, že fyzickú závislosť vyvoláva len niekoľko skupín liečiv. "Ide predovšetkým o lieky so schopnosťou ovplyvniť náladu či správanie sa pacienta. Patria sem lieky zo skupiny opioidné analgetiká, hypnotiká, sedatíva, anxiolytiká, ale aj stimulanciá nervového systému," priblížila s tým, že závislosť sa prejavuje ako nástup abstinenčných príznakov v dôsledku vynechania dávky lieku.



Doplnila, že pacienti si často zvyknú vypestovať návyk aj na nosových sprejoch či kvapkách. Takýto neliečený návyk sa môže podľa Snopkovej skončiť aj poškodením sliznice nosa, nosovej priehradky či dokonca stratou čuchu.



Podľa prieskumu AOPP z decembra minulého roka na vzorke 1004 respondentov vyplýva, že riziko liekovej závislosti vnímajú ľudia predovšetkým u liekov viazaných na lekársky predpis, ide o 42 percent. Tretina Slovákov si myslí, že k závislosti môže viesť aj užívanie voľnopredajných liekov, 13 percent vníma toto riziko u výživových doplnkov.