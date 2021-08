M. Trubač: Nerezignujme na to, že môžeme zvýšiť záujem o tradíciu SNP

Bratislava 29. augusta (TASR) – Oživenie i zvýšenie záujmu verejnosti o tradíciu Slovenského národného povstania (SNP) si žiada väčšiu angažovanosť štátu, ale aj väčšiu kreativitu a využitie moderných "komunikátov" pri pripomínaní najvýznamnejšieho míľnika v novodobých dejinách Slovenska. Myslí si to odborník na komunikáciu Marek Trubač, ktorý sa odmieta zmieriť s tým, že úpadok záujmu mladších generácií o SNP je daňou za čoraz vzdialenejšiu históriu.



"Postupný pokles komunikačného výtlaku témy „Povstanie“ je chybou nás samých, súčasnej aktívnej generácie. My o povstaní stále vieme veľa, no naše deti už skoro nič," zdôraznil. Cestu vidí vo zvýšení frekvencie samotnej témy v spoločnosti, používaní moderných komunikačných prostriedkov i dostupných spôsobov, ktoré dokážu masovo sprístupňovať a približovať dejiny povstania, jeho osobnosti i príbehy, ktoré SNP zrodilo. "Pred pár rokmi bola síce nakrútená séria krátkych hraných dokumentárnych filmov o povstaní Moje povstanie s idolmi mládeže ako Majk Spirit, Celeste Buckingham či Miro Šatan. No kedy sme mali v kine jeden výpravný slovenský film s povstaleckou tematikou? Koľko sa naše deti učia v škole o SNP?“ pýta sa Trubač.



Poukazuje aj na vizuálny význam a atmosféru, ktorá by mala sprevádzať oslavy výročia. „Prečo nevisia 29. augusta štátne vlajky naprieč Slovenskom ako v Rusku na Deň víťazstva či v Maďarsku 20. augusta na sviatok svätého Štefana?“ kladie Trubač ďalšie otázky, pričom v tejto súvislosti pripomína, že inšpiráciou, ako sa oslavuje dejinný míľnik národa, ponúkajú aj bývalí federálni susedia pri oslave vzniku 1. Československej republiky.



Zvýrazňuje ďalej, že základom úspešnej komunikácie musí byť stále posolstvo ušité na mieru konkrétnej cieľovej skupine, moderná doba si však žiada používať moderné komunikačné nástroje. "Zapojme teda do komunikácie s mladými ich súčasné idoly - influencerov z Instagramu, Youtuberov z internetu či spevácke a herecké hviezdy cez mainstream, ale aj prostredníctvom akejsi road-show po školách,“ nabáda Trubač.



Očakáva zároveň i zvýšenú angažovanosť samotného štátu pri organizovaní osláv SNP. „Nie je to len o kladení vencov politikmi v Banskej Bystrici. Je to aj o školách, ktoré by si mali plniť aj povinnosť budovať historickú pamäť a vzťah k národnej hrdosti a patriotizmu. To nie je o ´hejslovákoch´, to je o národe ako takom,“ zdôraznil bývalý prezidentský hovorca. Je presvedčený, že i keď sa samotná dejinná udalosť rokmi čoraz viac vzďaľuje, odkaz sa nemení. „SNP bolo a zostáva najväčším míľnikom našej novodobej histórie, na ktorý môžu byť hrdí aj tí, ktorí sa len onedlho narodia,“ upozornil.