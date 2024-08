Činohra SND uvedie záznam predstavenia hry P. Karvaša Polnočná omša

Bratislava 26. augusta (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) záznam predstavenia hry Petra Karvaša Polnočná omša. Pamiatku slobody a odvahy Povstania si uctí spoločne s divákmi na námestí pred novou budovou divadla vo štvrtok 29. augusta o 20.00 h. Vstup je voľný. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Spresnila, že do iniciatívy Polnočná omša pre národ sa zapojili viaceré kultúrne centrá naprieč Slovenskom.



Národné divadlo pripomína, že osud Karvaša a obsah drámy Polnočná omša sú s SNP úzko späté. "Rodičia autora Ferdinand Karvaš a Karola Karvašová boli židovského pôvodu. Boli obeťami arizácie, vysťahovania, väznení a nakoniec tragicky zahynuli vo vápennej peci v Ráztockej doline v Nemeckej," uvádza SND.



Hru Polnočná omša napísal Karvaš v roku 1959 pri 15. výročí Povstania. Počas SNP pôsobil ako redaktor a hlásateľ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Svoje tvorivé literárne predpoklady využíval i v spolupráci s povstaleckými časopismi. Po potlačení Povstania uskutočnil so skupinou rozhlasových pracovníkov náročný prechod cez Prašivú na oslobodené územie Liptova a odtiaľ prešiel do Košíc.



Karvaš patril ku kľúčovým osobnostiam dramaturgie SND a zaslúžil sa o jej profilovanie. Od roku 1949 zastával výrazné kultúrno-politické posty. "Lenže po hre Absolútny zákaz dostal v roku 1970 naozaj absolútny zákaz od totalitnej komunistickej moci. Jeho dielo nebolo dovolené šíriť a prezentovať v živom dialógu s divákom," ozrejmila Pažítková s tým, že k opätovnému návratu Karvašovej tvorby na javiská došlo až po roku 1986 a v úplnej šírke až po novembri 1989.



Premiéra inscenácie Polnočná omša bola v roku 2014. Záznam, ktorý SND uvedie pri príležitosti 80. výročia SNP, je z roku 2020. Hru s činoherným súborom naštudoval režisér Lukáš Brutovský v dramaturgii Mira Dacha a Miriam Kičiňovej. Scénu navrhol Tom Ciller, kostýmy Ján Kocman. V hlavných úlohách sa predstavia Emil Horváth, Anna Javorková, Milan Ondrík, Petra Vajdová, Dano Heriban, Richard Stanke a ďalší.



K iniciatíve Činohry SND sa zatiaľ prihlásilo 16 kultúrnych centier. "S divákmi v Piešťanoch, Považskej Bystrici, Leviciach, Rimavskej Sobote, Rožňave, Banskej Štiavnici, Bátovciach, Liptovskom Mikuláši, Bytči, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Martine a Púchove sa v jednom okamihu prihlásime k hodnotám slobody," dodáva SND.