Prezident sa poďakoval veteránom SNP za odvahu a hrdinstvo

Na snímke členovia klubov vojenskej histórie a kolóna historických vozidiel v uliciach Banskej Bystrice 28. augusta 2024. Foto: TASR – Lukáš Mužla

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini poďakoval veteránom a pamätníkom Slovenského národného povstania (SNP) za odvahu a hrdinstvo, ktoré prejavili počas druhej svetovej vojny. Urobil tak pri stredajšom stretnutí s pamätníkmi povstania v Banskej Bystrici, ktoré v rámci osláv 80. výročia zorganizovalo Múzeum SNP.uviedol Pellegrini.Na podujatí Stretnutie s veteránmi sa zúčastnilo niekoľko pamätníkov druhej svetovej vojny. Veterán Vladimír Strmeň si zaspomínal i na to, ako sa pred 80 rokmi zakladali partizánske skupiny.uviedol Strmeň. Pripomenul tiež, že partizáni bojovali dva mesiace proti veľkej presile a následne päť mesiacov v horách.dodal veterán SNP.V Banskej Bystrici sa v stredu začali dvojdňové celoštátne oslavy 80. výročia SNP. Prvý deň osláv patril najmä prezentácii klubov vojenskej histórie a kolóne historických vozidiel, ktorá popoludní prešla ulicami historického centra mesta. Do programu sa zapojila dvadsiatka klubov s približne 150 členmi.Celoštátne oslavy 80. výročia SNP budú vo štvrtok (29. 8.) pokračovať v areáli Pamätníka SNP i v parku pod ním, pripravené sú viaceré sprievodné aktivity či kultúrny program. Súčasťou programu bude aj pietny akt kladenia vencov, príhovory hostí, slávnostná vojenská prísaha, vojenská prehliadka, galaprogram a ohňostroj. Park pod Pamätníkom SNP bude pre verejnosť otvorený do 9.00 h, areál múzea od 11.00 h.V súvislosti s oslavami bude od polnoci 28. augusta do 29. augusta 23.00 h platiť zákaz vjazdu a parkovania na viacerých uliciach v centre Banskej Bystrice. Pre vojenskú prehliadku bude vo štvrtok uzavretá cesta I/69 medzi 13.00 h až 22.00 h, nábrežná komunikácia I/66 a rýchlostná cesta R1 od 14.00 h do 22.00 h.