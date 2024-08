Takáč:SNP ukázalo svetu, že Slováci sú ochotní bojovať za svoje ideály

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie (SNP) ukázalo svetu, že Slováci jednoznačne odmietajú kolaboráciu s nacistickým Nemeckom a sú ochotní bojovať za svoje ideály. Na pietnom zhromaždení pri príležitosti 80. výročia SNP to v utorok na Námestí SNP v Bratislave vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



Táto idea podľa jeho slov dokázala zjednotiť ľudí rôznych vierovyznaní a politickej orientácie. "Nech sú nám naši predkovia v dobrom slova zmysle inšpiráciou pri dôslednom presadzovaní našich národných a štátnych záujmov. Nie je pravda, že naša štátnosť sa rodila bez krvi. Bola to práve krv padlých hrdinov SNP, ktorou je naša história pokropená," uviedol Takáč.



Pamiatku hrdinov SNP si okrem predstaviteľov štátu, diplomatických zborov na Slovensku a zástupcov armády uctili v centre Bratislavy aj dvaja účastníci protifašistického odboja Karol Kuna a Branislav Tvarožek.



Význam SNP pri zjednotení rôznych prúdov spoločnosti vyzdvihol aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. "Účastníci SNP nám zanechali odkaz, že slobodu a demokraciu musíme chrániť a nenechať si ju nikým vziať. Naše dnešné rozhodnutia ovplyvnia to, aké Slovensko zanecháme budúcim generáciám. A práve SNP by nám malo byť príkladom, že za hodnoty a spravodlivosť sa treba postaviť. Svet je nastavený tak, že ak spravodliví a dobrí ľudia nebudú robiť nič, zvíťazí zlo," skonštatoval Droba.