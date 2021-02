SNR prijala pred 30 rokmi vyhlásenie k odsunu slovenských Nemcov

Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenská národná rada (SNR) schválila 12. februára 1991 vyhlásenie k odsunu slovenských Nemcov. Pri príležitosti 30. výročia prijatia tohto dokumentu vydalo vyhlásenie zastúpenie Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave spolu s mimovládnymi organizáciami združenými v Partnerstve za občianske vzdelávanie.



"Týmto vyhlásením Slováci prostredníctvom svojich poslancov ako prvý národ vo vtedajšej východnej Európe verejne odsúdili princíp kolektívnej viny, ktorý sa u nás uplatnil po druhej svetovej vojne voči príslušníkom nemeckého národa žijúcim na naším území," zdôrazňuje Nadácia Konrada Adenauera spolu s mimovládnymi organizáciami.



Odsun Nemcov z Československa, Poľska a Maďarska kodifikovali víťazné mocnosti v Postupimskej dohode, pričom odňatie štátneho občianstva Nemcom s výnimkou aktívnych antifašistov deklaroval Košický vládny program, čo potvrdil v roku 1945 svojím dekrétom československý prezident. Týmito krokmi sa vyše 32.000 slovenských Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v Petržalke, Novákoch a v Poprade stalo obeťou deportácií do obidvoch častí rozdeleného Nemecka.



V dokumente Národnej rady SR sa poukazuje na to, že nemeckí osadníci prichádzali do našich krajov na pozvanie uhorských panovníkov už od 12. storočia a v roku 1918 dosiahol ich počet 140.000, čo predstavovalo päť percent obyvateľstva Československej republiky. "Generácie nemeckých ľudí s ich zručnosťou, vzdelanosťou a pracovitosťou zanechali na našom území hmotné i duchovné pamätníky a tie sa stali nerozlučnou súčasťou kultúrneho bohatstva dnešného Slovenska," hovorí sa vo vyhlásení, podpísanom vtedajším predsedom SNR Františkom Mikloškom.



"S odstupom tridsiatich rokov spomíname na obdobie začiatkov budovania demokracie po páde komunizmu a na vtedajšie nadšenie a radosť zo znovuspojenej Európy. Už vtedy sme dali najavo svoju vieru v silu zmierenia a odpustenia, ale aj túžbu po priateľstve a všestrannej spolupráci v rozmanitom spoločenstve národov. Od národa, ktorého príslušníkov sme predtým odsunuli, sa nám dostalo podpory a spolupráca s ním sa stala jedným z hlavných pilierov nášho hospodárstva i kultúry," podčiarkuje sa vo vyhlásení zastúpenia Nadácie Konrada Adenauera v Bratislave a predstaviteľov slovenských mimovládnych organizácií, ktoré zverejnili pri príležitosti 30. výročia prijatia vyhlásenia SNR k odsunu slovenských Nemcov.