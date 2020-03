SNS a Most-Híd stratili oproti minulým voľbám desaťtisíce voličov

Bratislava 2. marca (TASR) - Vládne strany SNS a Most-Híd po sobotňajších voľbách (29. 2.) ostali pred bránami Národnej rady (NR) SR. Národniari sa v porovnaní s predchádzajúcimi parlamentnými voľbami prepadli o viac než päť percent hlasov voličov. Most-Híd vypadol z parlamentu v porovnaní s rokom 2016 s viac ako štvorpercentným rozdielom.



Kým v parlamentných voľbách v roku 2016 získala SNS na čele s predsedom strany Andrejom Dankom 8,64 percenta hlasov voličov a 15 poslaneckých kresiel, tento rok mala SNS 3,16 percenta hlasov. Zatiaľ čo v roku 2016 dostala strana 225.386 platných hlasov, v sobotňajších voľbách to bolo 91.171. Stratila teda 134.215 hlasov.



Predseda strany v predchádzajúcich voľbách dostal 126.141 preferenčných hlasov. Tento rok to bolo 52.211, čo je takmer o 74.000 hlasov menej.



Most-Híd získal v predchádzajúcich voľbách 6,5 percenta hlasov a obsadil v parlamente 11 kresiel. Kým pred štyrmi rokmi mal vo voľbách 169.593 hlasov, tento rok získal len 59.174 hlasov, čo je o 110.419 menej.



Vtedajší volebný líder a predseda strany Béla Bugár mal 108.523 preferenčných hlasov. Tento rok dostal od voličov 29.059 preferenčných hlasov, pričom kandidoval z druhého miesta na kandidátke strany. Dostal tak o 79.464 hlasov menej. Volebným lídrom Mosta-Híd bol minister dopravy Árpád Érsek, získal o niečo menej krúžkov ako Bugár, a to 24.857.