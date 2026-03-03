< sekcia Slovensko
SNS bude mať 14. marca snem, bude sa na ňom voliť aj vedenie strany
Národniari na predsedníctve zároveň prijali 45 nových členov.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) bude mať 14. marca pracovný snem v obci Obyce v okrese Zlaté Moravce. Bude sa na ňom voliť aj nové vedenie strany. To sa bude uchádzať o mandát na ďalšie štyri roky. Konanie snemu schválili národniari na utorkovom predsedníctve. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Národniari na predsedníctve zároveň prijali 45 nových členov. Medzi nimi je aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva a exposlankyňa parlamentu za Smer-SD Oľga Nachtmannová. „K dnešnému dňu evidujeme 2195 členov,“ priblížila strana.
Témou boli aj spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. SNS si do nich vytýčila cieľ, a to posilniť vplyv v regiónoch a priniesť stabilitu, poriadok a konkrétne riešenia tam, kde ľudia žijú. „Členovia predsedníctva konštatovali, že štruktúry strany sú pripravené na komunálne voľby a sú pripravené vytvárať volebné koalície, predovšetkým so stranami vládnej koalície,“ dodala Škopcová.
