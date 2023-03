SNS bude rokovať s T. Tarabom o spoločnom postupe do volieb

Bratislava 11. marca (TASR) - Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) bude rokovať o spoločnom postupe do parlamentných volieb s predsedom strany Život - Národná strana Tomášom Tarabom. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



Strana Život je podľa slov Škopcovej pre SNS prirodzeným politickým partnerom na diskusiu. "SNS chce s politickou stranou rokovať o konkrétnych pozíciách spoločného postupu do parlamentných volieb. Medzi politickými stranami Život - Národná strana a SNS je absolútny programový prienik," uviedla Škopcová.



Taraba pre TASR potvrdil, že predseda SNS Andrej Danko ho pozval na rokovania o predvolebnej spolupráci. "Považujem za prirodzené a logické, že ak sa majú spájať národné a konzervatívne sily, primárne by sa tá diskusia mala viesť okolo historicky najstaršej národnej strany," povedal. Debatu podľa vlastných slov bude orientovať na program a riešenia. "Slovensko sa potrebuje posunúť od pomenovávania problémov k riešeniam týchto problémov," doplnil Taraba.



SNS opakovane vyzýva na vytvorenie veľkého politického národného bloku so Smerom-SD, Hlasom-SD a menšími politickými stranami. Opozičné strany však podľa SNS odmietajú akékoľvek rokovania, a preto strana oslovuje menšie strany. "SNS súčasne pokračuje v rokovaní so stranou Národná koalícia, stranou Slovenský Patriot a ďalšími, ktoré sa v prieskumoch agentúr objavujú," doplnila Škopcová.