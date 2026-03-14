SNS čaká snem, bude sa na ňom voliť aj vedenie strany
SNS si konanie snemu schválila na predsedníctve začiatkom marca.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) bude mať v sobotu pracovný snem v obci Obyce v okrese Zlaté Moravce. Na programe je okrem iného voľba vedenia strany.
Národniari majú na sneme voliť nové vedenie. To sa bude uchádzať o mandát na ďalšie štyri roky.
SNS si konanie snemu schválila na predsedníctve začiatkom marca. Na ňom okrem toho riešila spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a prijala 45 nových členov.
Národniari majú na sneme voliť nové vedenie. To sa bude uchádzať o mandát na ďalšie štyri roky.
SNS si konanie snemu schválila na predsedníctve začiatkom marca. Na ňom okrem toho riešila spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov a prijala 45 nových členov.