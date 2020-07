SNS chce iniciovať referendum za predčasné parlamentné voľby

Bratislava 29. júla (TASR) - Mimoparlamentná SNS chce iniciovať referendum za predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR v roku 2021. Argumentuje nekompetentnosťou a morálnymi zlyhaniami zvolených zástupcov občanov pri riešení zásadných ekonomických a spoločenských problémov. Strana informovala, že na spustení zberu podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda sa v stredu uznieslo jej predsedníctvo. Koordináciou a prípravou poverilo predsedu SNS Andreja Danka.



"Hlavnými dôvodmi iniciatívy sú znižovanie kvality života občanov SR, enormné zvyšovanie zadlženosti štátu, neodborné riadenie štátu, odoberanie sociálnych výhod občanom, neochota rokovať so zástupcami miest a obcí, zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj neúspešné odvolávanie predsedu vlády SR opozičnými stranami Smer-SD a Hlas-sociálna demokracia, ktoré medzi zvolenými poslancami NR SR nenašlo dostatočnú podporu," uviedla SNS.



Podotkla, že iniciatívu pripravuje v spolupráci s ústavnými právnikmi, aby bola položená otázka v súlade s Ústavou SR. V súvislosti s iniciatívou hovorí o previerke svojej dôveryhodnosti u občanov. Iniciatívu označila za dôkaz, že aj po neúspešných voľbách vie pre ľudí hľadať riešenia, spájať a zjednocovať národné sily.



Prípravu referenda plánuje aj expredseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina. Obsahovať by mohlo otázku týkajúcu sa vzdelania ústavných činiteľov. Pýtať sa chce, či sú občania za to, "aby vo funkcii premiéra SR a predsedu NR SR nemohli byť politici, ktorí nadobudli svoj vysokoškolský titul pochybným či dokonca podvodným spôsobom".