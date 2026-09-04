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SNS chce lehotu na prihlásenie vozidla evidovaného v treťom štáte
Má sa to týkať takého vozidla, ktoré sa prevažne a trvalo používa na území SR osobou s pobytovou alebo podnikateľskou väzbou na SR.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Koaličná SNS chce stanoviť lehotu na schválenie a prihlásenie motorového vozidla evidovaného v treťom štáte. Má sa to týkať takého vozidla, ktoré sa prevažne a trvalo používa na území SR osobou s pobytovou alebo podnikateľskou väzbou na SR. Navrhuje to v novele zákona o cestnej premávke, ktorú predložila skupina poslancov za SNS do Národnej rady (NR) SR.
„Platná právna úprava ustanovuje postup pri jednotlivom uznaní alebo schválení jednotlivo dovezeného vozidla a pri jeho prihlásení do evidencie vozidiel, neurčuje však osobitnú lehotu na splnenie týchto povinností pri dlhodobom používaní vozidla evidovaného v treťom štáte. Také vozidlo preto môže zostať mimo slovenského systému schvaľovania a evidencie aj vtedy, keď jeho používanie už nemá dočasný charakter. Sťažuje sa tým kontrola technickej a emisnej spôsobilosti vozidla, povinného zmluvného poistenia a osoby zodpovednej za jeho prevádzku,“ ozrejmili predkladatelia.
Chcú preto stanoviť lehotu na schválenie a prihlásenie takéhoto vozidla. „Vozidlo bude možné bez slovenského prihlásenia prevádzkovať 90 dní od rozhodného dňa. Rozhodným je prvé dovezenie alebo prvé použitie vozidla po vzniku väzby používateľa na SR, prípadne deň vzniku tejto väzby, ak sa vozidlo už na Slovensku používalo. Krátkodobý výjazd do zahraničia ani zmena vlastníka, držiteľa alebo používateľa lehotu neobnovia, ak sa vozidlo na Slovensku naďalej používa prevažne a trvalo. Rozhodný deň sa zisťuje z dokladov a zo všetkých prípustných dôkazov. Ak ho nemožno zistiť, začne lehota plynúť prvým zdokumentovaným zistením používania vozidla policajtom,“ vysvetlili.
Národniari upozornili na to, že takáto povinnosť sa nebude uplatňovať na vozidlo používané skutočne dočasne, najmä pri krátkodobom nájme, zapožičaní, používaní zahraničného služobného vozidla či pravidelnej cezhraničnej prevádzke. „Ak okolnosti preukazujú, že stredisko jeho používania nie je na území SR,“ doplnili.
„Platná právna úprava ustanovuje postup pri jednotlivom uznaní alebo schválení jednotlivo dovezeného vozidla a pri jeho prihlásení do evidencie vozidiel, neurčuje však osobitnú lehotu na splnenie týchto povinností pri dlhodobom používaní vozidla evidovaného v treťom štáte. Také vozidlo preto môže zostať mimo slovenského systému schvaľovania a evidencie aj vtedy, keď jeho používanie už nemá dočasný charakter. Sťažuje sa tým kontrola technickej a emisnej spôsobilosti vozidla, povinného zmluvného poistenia a osoby zodpovednej za jeho prevádzku,“ ozrejmili predkladatelia.
Chcú preto stanoviť lehotu na schválenie a prihlásenie takéhoto vozidla. „Vozidlo bude možné bez slovenského prihlásenia prevádzkovať 90 dní od rozhodného dňa. Rozhodným je prvé dovezenie alebo prvé použitie vozidla po vzniku väzby používateľa na SR, prípadne deň vzniku tejto väzby, ak sa vozidlo už na Slovensku používalo. Krátkodobý výjazd do zahraničia ani zmena vlastníka, držiteľa alebo používateľa lehotu neobnovia, ak sa vozidlo na Slovensku naďalej používa prevažne a trvalo. Rozhodný deň sa zisťuje z dokladov a zo všetkých prípustných dôkazov. Ak ho nemožno zistiť, začne lehota plynúť prvým zdokumentovaným zistením používania vozidla policajtom,“ vysvetlili.
Národniari upozornili na to, že takáto povinnosť sa nebude uplatňovať na vozidlo používané skutočne dočasne, najmä pri krátkodobom nájme, zapožičaní, používaní zahraničného služobného vozidla či pravidelnej cezhraničnej prevádzke. „Ak okolnosti preukazujú, že stredisko jeho používania nie je na území SR,“ doplnili.