SNS chce umožniť poslancom NR SR vykonávať sobáše

Bratislava 10. augusta (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli vykonávať sobáše. Tento legislatívny návrh novely zákona o rodine chce koaličná Slovenská národná strana (SNS) predložiť na nadchádzajúcu septembrovú schôdzu parlamentu. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



Predseda SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko je presvedčený, že táto zmena prinesie nový rozmer do oblasti civilných obradov na Slovensku. "Cieľom je posilniť úlohu poslancov NR SR v spoločnosti a umožniť im byť prítomnými pri tých najdôležitejších momentoch v životoch našich občanov. Veríme, že táto úprava zákona bude pozitívne prijatá a prispeje k prehĺbeniu dôvery a zlepšeniu vzťahu medzi poslancami a verejnosťou," uviedol Danko.



Podľa pripravovaného návrhu by poslanci NR SR mohli vykonávať sobáše pred ktorýmkoľvek matričným úradom na území Slovenska. Škopcová ozrejmila, že táto zmena má za cieľ nielen zvýšiť prestíž poslancov, ale aj priblížiť ich viac k bežným ľuďom a posilniť ich úlohu v spoločnosti.



SNS predpokladá, že v prípade schválenia by mohol zákon nadobudnúť účinnosť už začiatkom budúceho roka.