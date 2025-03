SNS chce úpravu pri prideľovaní mandátov v preferenčnom hlasovaní

Bratislava 9. marca (TASR) - Koaličná SNS navrhuje úpravu mechanizmu prideľovania poslaneckých mandátov v rámci preferenčného hlasovania. Chce zvýšiť hranicu prednostných hlasov potrebných na posun kandidáta na zvoliteľnú pozíciu z doterajších troch na sedem percent. Presadiť to plánuje novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR.



"Podľa súčasnej právnej úpravy sa mandát kandidátovi prideľuje podľa poradia na kandidátnej listine politického subjektu, pričom voliči môžu túto nomináciu modifikovať udelením prednostných hlasov. Kandidát sa na základe preferenčného hlasovania dostane na zvoliteľnú pozíciu, ak získa minimálne tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre danú politickú stranu alebo koalíciu. Predkladaný návrh zákona mení túto hranicu z troch na sedem percent," skonštatovali predkladatelia.



Zmena podľa nich zabezpečí vyššiu mieru reprezentatívnosti a posilní vôľu väčšiny voličov pri konečnom rozhodovaní o zložení zastupiteľských orgánov. "Existujúce trojpercentné kvórum prispieva k situáciám, v ktorých aj relatívne nízky počet prednostných hlasov spôsobuje zásadné zmeny v obsadení mandátov, a to často aj v neprospech kandidátov, ktorí získali vyššiu podporu v rámci vnútornej straníckej hierarchie. Zvýšením tejto hranice na sedem percent sa predíde situáciám, keď jednotliví kandidáti s minimálnou podporou získajú mandát len vďaka malej, ale vysoko organizovanej voličskej základni," dodali.