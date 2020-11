SNS chce vedieť, či je pri 1 percente nakazených potrebný núdzový stav

Bratislava 7. novembra (TASR) - Mimoparlamentná SNS sa pýta, či je pri jednopercentnej pozitívnej infikovanosti slovenskej populácie potrebný núdzový stav. Taktiež, či bolo celoplošné testovanie antigénovými testami na COVID-19 medicínsky opodstatnené. Predseda mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker hovorí, že jedno percento nakazených nebola realita, pretože by tak po celoštátnom plošnom testovaní nebolo koho pozitívne testovať.



SNS chce tiež vedieť, kam sa podeli výsledky a osobné údaje občanov z prvej vlny testovania. "Pýtame sa, prečo sa Orava plošne testuje tretí víkend po sebe. Aký je na to medicínsky dôvod? Ako je to možné, že sa premiér chváli výsledkami celoplošného testovania a čísla nakazených i hospitalizovaných sa nezmenšujú," konštatuje.



Drucker tvrdí, že ak sa chce Slovensko poučiť, zlepšiť, potrebuje viac údajov o efektivite plošného testovania. Antigénové testy podľa neho nie sú vhodné na plošné testovanie. "Vláda na čele s Igorom Matovičom sa dopustila chyby, keď nezodpovedne povýšila modrý papierik na imunitu pred lockdownom," podotkol Drucker. Vyzýva, aby počas testovania boli zabezpečené kontrolné testovania PCR testami.