SNS chce zakázať syntetické mäso, návrh pripraví na januárovú schôdzu
SNS zároveň navrhne zavedenie prísnych sankcií pre každého, kto by na Slovensko syntetické mäso doviezol, distribuoval alebo iným spôsobom spracovával.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) pripraví legislatívny návrh na januárovú schôdzu parlamentu, ktorým chce zakázať predaj a distribúciu produktov vyrobených z kultivovaných živočíšnych buniek alebo tkanív v umelých podmienkach, tzv. syntetického mäsa. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.
„Slovenská národná strana navrhne, podobne ako to nedávno schválil maďarský parlament, aby sa Slovenská republika stala druhým členským štátom Európskej únie, ktorý úplne zakáže syntetické mäso. Je podľa nás neakceptovateľné, aby sa takéto výrobky v budúcnosti dostali do obchodných reťazcov a boli predávané slovenským spotrebiteľom,“ uviedla Škopcová.
Syntetické mäso podľa SNS predstavuje riziko pre zdravie Slovákov. Poukázala aj na to, že Európska únia zatiaľ neprijala žiadnu právnu úpravu v tejto oblasti. SNS chce podľa vlastných slov predísť tomu, aby sa tieto produkty objavili na slovenskom trhu, či už samostatne, alebo ako súčasť iných potravín. „Zákaz sa, prirodzene, nebude vzťahovať na vegánske a rastlinné výrobky,“ doplnila hovorkyňa.
SNS zároveň navrhne zavedenie prísnych sankcií pre každého, kto by na Slovensko syntetické mäso doviezol, distribuoval alebo iným spôsobom spracovával.
