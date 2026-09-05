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SNS chce zvýšiť jednorazový prídavok na dieťa pri nástupe do školy
Ako Škopcová doplnila, súčasný systém pomáha rodičom iba pri prvom nástupe dieťaťa do školy. Výdavky na školské pomôcky či obuv sa pritom opakujú každý rok.
Autor TASR
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Bratislava 5. septembra (TASR) - Koaličná SNS žiada vyššie jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe do prvého ročníka základnej školy. Súčasných 110 eur by sa podľa nej malo navýšiť na 200 eur. Okrem toho presadzuje zvýšenie prídavku o 30 eur pred začiatkom každého ďalšieho školského roka. Poslanci strany predložili do Národnej rady SR návrh zákona, ktorý to má zabezpečiť. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Rodiny nekupujú školské tašky, zošity, oblečenie a pomôcky iba pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka. Tieto výdavky sa opakujú každý rok a pre mnohé domácnosti predstavujú výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Slovenská národná strana preto predložila vlastný zákon, ktorý zvýši pomoc prvákom na 200 eur a zároveň podporí rodičov pred každým ďalším školským rokom. Rodinná politika musí byť založená na konkrétnych opatreniach, ktoré ľudia pocítia vo svojich peňaženkách,“ myslí si predseda strany Andrej Danko.
Ako Škopcová doplnila, súčasný systém pomáha rodičom iba pri prvom nástupe dieťaťa do školy. Výdavky na školské pomôcky či obuv sa pritom opakujú každý rok. „Nárok nebude obmedzený iba na deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka po účinnosti zákona. Ak parlament návrh schváli, pomoc sa bude vzťahovať aj na deti, ktoré už školu navštevujú. V auguste 2027 by ju tak mohli dostať aj rodičia budúcoročných šiestakov a ďalších školákov, ak splnia podmienku školskej dochádzky,“ priblížila.
SNS bude podľa nej pre návrh hľadať podporu naprieč parlamentom.
„Rodiny nekupujú školské tašky, zošity, oblečenie a pomôcky iba pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka. Tieto výdavky sa opakujú každý rok a pre mnohé domácnosti predstavujú výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Slovenská národná strana preto predložila vlastný zákon, ktorý zvýši pomoc prvákom na 200 eur a zároveň podporí rodičov pred každým ďalším školským rokom. Rodinná politika musí byť založená na konkrétnych opatreniach, ktoré ľudia pocítia vo svojich peňaženkách,“ myslí si predseda strany Andrej Danko.
Ako Škopcová doplnila, súčasný systém pomáha rodičom iba pri prvom nástupe dieťaťa do školy. Výdavky na školské pomôcky či obuv sa pritom opakujú každý rok. „Nárok nebude obmedzený iba na deti, ktoré nastúpia do prvého ročníka po účinnosti zákona. Ak parlament návrh schváli, pomoc sa bude vzťahovať aj na deti, ktoré už školu navštevujú. V auguste 2027 by ju tak mohli dostať aj rodičia budúcoročných šiestakov a ďalších školákov, ak splnia podmienku školskej dochádzky,“ priblížila.
SNS bude podľa nej pre návrh hľadať podporu naprieč parlamentom.