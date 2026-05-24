SNS deklaruje, že neviedla rokovania so žiadnou opozičnou stranou
Taraba v nedeľu vyhlásil, že sa vo funkcii skončiť nechystá.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. V reakcii na vyhlásenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) to uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová v stanovisku, ktoré zaslala TASR. SNS hovorí o klamstvách a politických podrazoch zo strany Tarabu. Danko navrhne odvolanie ministra na pondelkovom (25. 5.) stretnutí s Tarabom a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
„Slovenská národná strana vyhlasuje, že odsudzuje klamstvá a politické podrazy Tomáša Tarabu, ktoré dnes predviedol v relácii V politike. Slovenská národná strana neviedla žiadne rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou,“ píše sa v stanovisku strany.
SNS je presvedčená, že má podľa koaličnej zmluvy právo navrhnúť odvolanie ministra životného prostredia. „SNS má právo navrhovať podľa svojej úvahy meno ministra kedykoľvek. Nepotrebuje na to súhlas ani predsedu vlády, ani ministra Tarabu,“ skonštatovala Škopcová s tým, že Danko tak urobí na pondelkovom stretnutí. „Je nepredstaviteľné, aby Tomáš Taraba pokračoval vo funkcii ministra životného prostredia, úspechy pripisoval sebe a neúspechy Slovenskej národnej strane. Tomáš Taraba od začiatku vzniku koalície prehlboval konflikty s Rudolfom Huliakom a tie vyústili do prvej koaličnej krízy, ktorú politicky spôsobil,“ tvrdí strana.
SNS pripomenula, že Taraba sa mal stať pôvodne ministrom kultúry. „Veríme, že Tomáš Taraba prestane s mediálnymi klamstvami a výmyslami len preto, aby si udržal svoju funkciu ministra,“ dodala Škopcová. „Je pravda, že koaličná zmluva oprávňuje SNS podať návrh na jeho odvolanie, a je politicky pochopiteľné, že opozícia aj bez akejkoľvek konzultácie rozumie politickým postupom,“ dodala.
Taraba v nedeľu vyhlásil, že sa vo funkcii skončiť nechystá. Hovoril o dohode medzi SNS a PS, ktorých poslanci by ho mohli spoločne v parlamente odvolať. Ak by k tomu došlo, očakáva reakciu viacerých poslancov. Podpredsedníčka PS a poslankyňa Tamara Stohlová poprela existenciu takejto dohody. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS ponúkol funkciu ministra životného prostredia štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kuffovi.
