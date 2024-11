SNS: Dohoda na voľbe predsedu NRSR je v rukách P. Pellegriniho

Bratislava 19. novembra (TASR) - Dohoda na voľbe nového predsedu Národnej rady (NR) SR je v rukách prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý je čestným predsedom Hlasu-SD. Tvrdí to koaličná SNS, ktorej stanovisko pre TASR poskytla hovorkyňa Zuzana Škopcová. Pellegrini podľa strany zabúda, že sa stal hlavou štátu vďaka podpore Smeru-SD a SNS.



"Peter Pellegrini opakovane zabúda, že sa stal prezidentom vďaka podpore strán Smer-SD a SNS. Dohoda je, že rešpektujeme poverenie Petra Žigu (Hlas-SD), kým nenastane koaličná zhoda. Všetko je v rukách čestného predsedu strany Hlas-SD Pellegriniho," uviedla pre TASR hovorkyňa SNS.



Cez víkend prezident apeloval na voľbu predsedu parlamentu. Neobsadené miesto šéfa NR SR nepovažuje Pellegrini za dobrý signál. Je znepokojený vyhláseniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že to nie je priorita štátu. Myslí si, že je to zlým signálom pre občanov SR aj pre zahraničie. Premiér ešte predtým vyhlásil, že voľba šéfa NR SR nie je prioritou a parlament je funkčný.



Post predsedu parlamentu je neobsadený od apríla, keď Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí funkcia Hlasu-SD. Nárokoval si však na ňu aj šéf SNS Andrej Danko. Aj Fico hovoril o tom, že by mohol byť predsedom parlamentu Danko, no rešpektuje koaličnú zmluvu. Premiér takisto v minulosti vyhlásil, že k voľbe nedôjde, kým nebude pevná dohoda v koalícii na novom mene. Momentálne je poverený riadením parlamentu jeho podpredseda Peter Žiga.