SNS je proti rastu obranných výdavkov, ak nebude jasný rozpočet

Bratislava 17. júna (TASR) - Koaličná SNS je proti výraznému nárastu obranných výdavkov, pokiaľ nebude jasný štátny rozpočet. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu strany a podpredsedu parlamentu Andreja Danka po utorkovom okrúhlom stole v Prezidentskom paláci za účasti zástupcov koaličných i opozičných strán pred nadchádzajúcim samitom NATO v Haagu, kde sa má rokovať aj o navyšovaní obranných výdavkov.



„Pamätám si rezort, ktorému stačilo v období 2016 - 2020 900 miliónov a dnes sa tu bavíme pomaly o štyroch miliardách a verte tomu, že to pocítite všetci vy aj my, ak by došlo k takémuto nárastu na zbrojenie. My sme principiálne proti tomu, pokiaľ nebude jasný štátny rozpočet,“ skonštatoval Danko.



Prezident by sa mal podľa neho na samite NATO dopytovať aj na spoluprácu európskych armád. Dodal tiež, že odmietol návrh na uznesenie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na podporu prezidentových rokovaní v mene koalície.



K výrokom premiéra o neutralite povedal, že ide o zaujímavú tému. V tejto etape sa podľa neho však ešte neotvára a neotvárala sa ani u prezidenta. „Aj ja si myslím, že by sme mali byť v pozícii a bol by som radšej v pozícii Rakúska, aby sme rozvíjali cestovný ruch, aby sme boli neutrálni, ale neutralita je garantovaná veľmocami po druhej svetovej vojne,“ podotkol.



Premiér v utorok vyhlásil, že Slovensku by v týchto časoch, keď si mädlia ruky zbrojárske firmy a Európa hovorí o vojne, svedčala neutralita. Dodal však, že toto rozhodnutie nie je v jeho rukách.