< sekcia Slovensko
SNS: Komunikácia potvrdzuje, že Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko
Opozícia žiadala Lajčákovu „hlavu“ už pri prvom zverejnení komunikácie s Epsteinom. Premiér Lajčáka neodvolal, argumentoval tým, že šetrenie kauzy nepreukázalo pochybenie jeho poradcu.
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Výzvu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby z postu svojho poradcu odvolal Miroslava Lajčáka, adresuje okrem opozície i koaličná SNS. Zverejnené nové informácie o Lajčákovej komunikácii so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom považujú národniari za škandalózne a potvrdzujúce ich presvedčenie, že bývalý šéf slovenskej diplomacie predstavuje bezpečnostné riziko na Úrade vlády (ÚV) SR.
„Ak niekto využíval výhody vyplývajúce zo svojej štátnej funkcie a zároveň otvorene komunikoval o politických problémoch Slovenska v rokoch 2018 - 2020, nemôže v súčasnosti pôsobiť ako poradca vlády Slovenskej republiky,“ tlmočila postoj SNS jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.
Dodala, že predseda SNS Andrej Danko zotrváva na svojom stanovisku, že nevkročí na úrad vlády, pokiaľ bude Lajčák pôsobiť po premiérovom boku - či už ako poradca alebo v akejkoľvek inej funkcii.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
Lajčák pre portál 360-tka rezolútne poprel pravdivosť zverejnených informácií, nielen údajné dohadovanie. „Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval. Sám nerozumie, ako sa pod správami objavilo jeho meno.
Opozícia žiadala Lajčákovu „hlavu“ už pri prvom zverejnení komunikácie s Epsteinom. Premiér Lajčáka neodvolal, argumentoval tým, že šetrenie kauzy nepreukázalo pochybenie jeho poradcu.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
„Ak niekto využíval výhody vyplývajúce zo svojej štátnej funkcie a zároveň otvorene komunikoval o politických problémoch Slovenska v rokoch 2018 - 2020, nemôže v súčasnosti pôsobiť ako poradca vlády Slovenskej republiky,“ tlmočila postoj SNS jej hovorkyňa Zuzana Škopcová.
Dodala, že predseda SNS Andrej Danko zotrváva na svojom stanovisku, že nevkročí na úrad vlády, pokiaľ bude Lajčák pôsobiť po premiérovom boku - či už ako poradca alebo v akejkoľvek inej funkcii.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či bývalého ministra zahraničných vecí SR Lajčáka. Jeho meno figuruje aj v nových dokumentoch, v ktorých sa spomínajú mladé dievčatá i možnosť komunikácie Fica s ultrapravicovým americkým politikom Steveom Bannonom.
Lajčák pre portál 360-tka rezolútne poprel pravdivosť zverejnených informácií, nielen údajné dohadovanie. „Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval. Sám nerozumie, ako sa pod správami objavilo jeho meno.
Opozícia žiadala Lajčákovu „hlavu“ už pri prvom zverejnení komunikácie s Epsteinom. Premiér Lajčáka neodvolal, argumentoval tým, že šetrenie kauzy nepreukázalo pochybenie jeho poradcu.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.