SNS kritizuje, že prezident súhlasil so zvýšením výdavkov na obranu

Bratislava 25. júna (TASR) - Koaličná SNS kritizuje, že prezident SR Peter Pellegrini súhlasil so zvýšením príspevku na obranu na päť percent HDP. Upozornila, že záväzok, ktorý prezident podpísal, by mohol v roku 2035 spôsobiť vážne ekonomické problémy slovenskému hospodárstvu. Nasledujúce desaťročie by sa podľa nej malo využiť na dosiahnutie zníženia tohto percenta. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



„Španielskemu premiérovi sa podarilo oddialiť záväzok päťpercentného podielu HDP na investície do obrany. Slovensko však túto šancu, ako aj diplomatické kontakty, nevyužilo na to, aby minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) predpripravil podmienky na rokovanie pre prezidenta SR,“ uviedla.



Strana súčasne skonštatovala, že ani vláda SR na čele s Robertom Ficom (Smer-SD) nevyužila všetky možnosti, ktoré jej medzinárodné právo umožňuje. Verí, že sa tento záväzok pre SR v budúcnosti nenaplní. „Je veľká škoda, že sa prezident nepostavil po bok španielskeho predsedu vlády, ktorý pre Španielsko vyrokoval významný ústupok,“ zhodnotila.



SNS očakávala viac politickej odvahy od slovenských zástupcov na medzinárodnej scéne. So záväzkom vyslovene nesúhlasí a urobí všetko pre to, aby v budúcnosti došlo k jeho zníženiu.



Členské krajiny NATO sa v stredu dohodli, že do roku 2035 zvýšia svoje obranné výdavky na päť percent HDP. V záverečnom vyhlásení samitu v holandskom Haagu lídri 32 spojeneckých štátov tiež potvrdili záväzok vzájomnej obrany.