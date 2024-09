SNS: Ministra E. Tomáša kritizujeme za zle pripravenú legislatívu

Bratislava 28. septembra (TASR) - Predmetom kritiky Slovenskej národnej strany (SNS) je zlá legislatíva, ktorú so svojím tímom pripravil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Prostredníctvom svojej hovorkyne Zuzany Škopcovej to vyhlásili národniari v reakcii na Tomášove vyjadrenia v diskusii STVR Sobotné dialógy.



SNS popierajú ministrove slová o tom, že ataky SNS sú dôsledkom neuspokojených ambícií Andreja Danka získať post predsedu Národnej rady SR. "Kritika SNS voči Erikovi Tomášovi spočíva v tom, že svojou zlou legislatívou spôsobil, že ľudia mali krátený opatrovateľský príspevok. Len preto, že Erik Tomáš pripravil nekvalitnú legislatívu, počas letných mesiacov sa niektorí nedostali k opatrovateľským dávkam. Súčasne Slovenská národná strana kritizuje Erika Tomáša, že zle nastavil 13. dôchodok," uviedla Škopcová.



SNS vyzýva ministra na reformu 13. dôchodku. "Tak, aby bol voči dôchodcom spravodlivý, aby ho dostávali tí, ktorí ho v skutočnosti potrebujú," uviedla Škopcová, poukazujúc na to, že Tomášom nastavený 13. dôchodok spôsobuje budúci náklad štátu vo výške takmer jednej miliardy eur a dôchodcov pripraví aj o rodičovský príspevok. "SNS v najbližšom období predstaví návrh, ktorý bude systémovo riešiť vyplácanie dôchodku tak, aby nebolo ohrozené," dodala Škopcová.



V diskusnej relácii Sobotné dialógy Tomáš označil stupňujúce útoky SNS smerom k Hlasu-SD za dôsledok urazenosti predsedu národniarov Andreja Danka, že nedostal post predsedu parlamentu. Podľa podpredsedu Hlasu mal Danko interne povedať, že kým funkciu nedostane, neprestane na Hlas útočiť, a to aj za cenu pádu vlády. Tomáš varuje, že útoky koaličného partnera smerujú aj k zákonom, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády. Nemyslí si však, že súčasná situácia je vládnou krízou, tá by podľa neho nastala až vtedy, keby v parlamente prestali prechádzať zákony.