SNS: Na Slovensku je stretnutím v SIS ohrozená demokracia

Bratislava 22. mája (TASR) - Na Slovensku je stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v Slovenskej informačnej službe (SIS) ohrozená demokracia. Uviedla to mimoparlamentná SNS. Stretnutie nie je podľa nej ničím iným, ako deklarovaním politickej moci a sily.



"Od roku 1989 nebola na Slovensku ohrozená demokracia takým spôsobom, ako je to v súčasnosti. História nám veľakrát ukázala, že zídenie z cesty demokracie najmä v 50. rokoch bolo pre náš národ vysoko nešťastné," skonštatovala strana. SNS vyzýva najvyšších predstaviteľov, aby nenarušovali nezávislosť SIS. Zároveň chce veriť, že sa takéto stretnutie už nezopakuje.



Na stretnutí na pôde SIS sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podľa medializovaných informácií podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) aj prezidentka SR Zuzana Čaputová odmietli, že by predmetom debaty bol prípad Vladimíra P., či iné prípady, ktoré aktuálne riešia orgány činné v trestnom konaní. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) odmieta tvrdenia, že by bolo rokovanie na pôde SIS utajené.



K stretnutiu v SIS už podal návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR opozičný Smer-SD. Predseda osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD) zároveň zvolal mimoriadne zasadnutie výboru na stredu (26. 5.) ráno.