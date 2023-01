SNS iniciuje v najbližšom období stretnutie mimoparlamentných strán

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) iniciuje v najbližšom období stretnutie mimoparlamentných politických strán, ktoré sú relevantné a ktorých lídri sa na prvom stretnutí nepohádajú. Uviedla to SNS na sociálnej sieti.



Predseda SNS Andrej Danko oslovil Miroslava Radačovského, predsedu komunistov Jozefa Hrdličku, Rudolfa Huliaka z Národnej koalície či Romana Stopku a iných.



"V druhom kole predseda SNS plánuje urobiť všetko preto, aby došlo k dohode o vytvorení veľkého bloku, ktorého súčasťou bude Smer-SD aj Hlas-SD," poznamenali národniari. SNS by uvítala, aby aj KDH zvážilo vytvorenie opozičného bloku.



SNS verí, že sa zlepšia vzťahy Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). A to tak, aby sa vytvoril veľký opozičný blok strán, ktoré nedovolia po ďalších voľbách návrat Richarda Sulíka (SaS), Igora Matoviča (OĽANO) a Borisa Kollára (Sme rodina).