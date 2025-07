SNS navrhne na schôdzi v septembri 50 % zníženie platu prezidenta

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) navrhne na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR zníženie platu prezidenta SR Petra Pellegriniho o 50 percent. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



Tvrdí, že cieľom návrhu, ktorým by plat hlavy štátu klesol z 18.000 eur na 90000 eur, je zaviesť spravodlivosť do odmeňovania ústavných činiteľov a dosiahnuť, aby plat prezidenta bol nižší ako plat premiéra.



„SNS je presvedčená, že najvyšší plat na Slovensku by mal mať premiér a nie prezident,“ zdôraznila Škopcová. Argumentom SNS je i to, že "prezident plní len protokolárne povinnosti a z hľadiska rozsahu práv v zmysle ústavy nemôže mať väčší plat ako premiér“. SNS verí v podporu svojho návrhu naprieč celým politickým spektrom.