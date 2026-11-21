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SNS navrhuje na schôdzi prerokovať tri prioritné ekonomické zákony
Prvým z ekonomických zákonov by malo byť definitívne zrušenie transakčnej dane od januára 2028.
Autor TASR
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Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) navrhuje na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR, ktorá by sa mala začať v utorok (24. 11.), prerokovať tri prioritné ekonomické zákony. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Prvým z ekonomických zákonov by malo byť definitívne zrušenie transakčnej dane od januára 2028. „SNS v minulosti zrušila transakčnú daň pre živnostníkov a verí, že celé parlamentné plénum podporí jej zrušenie v plnom rozsahu,“ uviedla Škopcová.
Ďalším návrhom je návrat možnosti firiem s viac ako 48 zamestnancami investovať do podnikových bytov. „Táto úprava vracia to, čo SNS presadila už v roku 2019, a je dôležitá z hľadiska výstavby firemných bytov s možnosťou ich predčasného odkúpenia,“ vysvetlila.
Tretím ekonomickým zákonom, ktorý sa bude prerokúvať, je oslobodenie prevodu obchodných podielov fyzických osôb v spoločnostiach s ručením obmedzeným od dane z príjmov. „SNS chce po 20 rokoch obnoviť inštitút oslobodenia prevodu obchodných podielov, ak ich fyzická osoba vlastní najmenej päť rokov,“ priblížila Škopcová.
Zároveň doplnila, že všetky tri zákony už prerokoval príslušný výbor. Keďže získali veľkú podporu medzi opozičnými aj koaličnými poslancami, národniari veria, že ich plénum bez problémov schváli.
Avizovala tiež, že SNS sa bude aj v budúcnosti zameriavať na znižovanie daní a odvodov, ktoré považuje za jedinú cestu, ako motivovať podnikateľov.
Prvým z ekonomických zákonov by malo byť definitívne zrušenie transakčnej dane od januára 2028. „SNS v minulosti zrušila transakčnú daň pre živnostníkov a verí, že celé parlamentné plénum podporí jej zrušenie v plnom rozsahu,“ uviedla Škopcová.
Ďalším návrhom je návrat možnosti firiem s viac ako 48 zamestnancami investovať do podnikových bytov. „Táto úprava vracia to, čo SNS presadila už v roku 2019, a je dôležitá z hľadiska výstavby firemných bytov s možnosťou ich predčasného odkúpenia,“ vysvetlila.
Tretím ekonomickým zákonom, ktorý sa bude prerokúvať, je oslobodenie prevodu obchodných podielov fyzických osôb v spoločnostiach s ručením obmedzeným od dane z príjmov. „SNS chce po 20 rokoch obnoviť inštitút oslobodenia prevodu obchodných podielov, ak ich fyzická osoba vlastní najmenej päť rokov,“ priblížila Škopcová.
Zároveň doplnila, že všetky tri zákony už prerokoval príslušný výbor. Keďže získali veľkú podporu medzi opozičnými aj koaličnými poslancami, národniari veria, že ich plénum bez problémov schváli.
Avizovala tiež, že SNS sa bude aj v budúcnosti zameriavať na znižovanie daní a odvodov, ktoré považuje za jedinú cestu, ako motivovať podnikateľov.