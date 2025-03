SNS navrhuje odmietnuť zavádzanie sankcií voči Rusku

Bratislava 8. marca (TASR) - Koaličná SNS predkladá do Národnej rady (NR) SR uznesenie, ktorým chce odmietnuť zavádzanie a rozširovanie sankčných opatrení voči Ruskej federácii poškodzujúcich hospodárske záujmy SR. Zároveň vyzýva vládu, aby dôsledne analyzovala vplyv sankčných opatrení a chránila slovenské hospodárske záujmy. Uviedla to vo svojom stanovisku.



"Sankcie nám viac berú, ako dávajú. Výsledkom je rast cien energií, strata konkurencieschopnosti našich podnikov a prehlbovanie hospodárskej neistoty. Nemôžeme nečinne sledovať, ako niekto rozhoduje za nás, a pritom nás ekonomicky oslabuje. Slovensko musí chrániť svoje záujmy, nie slepo nasledovať rozhodnutia, ktoré nám škodia," skonštatoval líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko.



Sankčná politika voči Ruskej federácii má podľa SNS vážne negatívne dôsledky na slovenskú ekonomiku, priemysel aj životnú úroveň obyvateľstva. Upozornila na to, že ďalšie obmedzenia v oblasti obchodu a energetiky môžu viesť k zvýšeniu cien strategických surovín. "To by malo priamy dopad na podnikateľské prostredie aj domácnosti. Nové sankčné opatrenia EÚ, prijaté 24. februára 2025, už teraz spôsobujú nárast cien plynu a hliníka, pričom dopyt po plyne v Európe vzrástol medziročne o 20 percent," podotkla.



Danko označil za neprijateľné, aby slovenské domácnosti a podniky znášali ekonomické dôsledky rozhodnutí, ktoré boli podľa neho prijaté bez dôkladného posúdenia ich dopadu na národné hospodárstvo. "Musíme sa postaviť proti opatreniam, ktoré oslabujú našu ekonomiku a zvyšujú životné náklady ľudí," dodal.