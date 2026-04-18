SNS navrhuje vyššiu odvodovú úľavu pre študentov, dôchodcov a rodičov
Podľa predsedu SNS Andreja Danka ide o konkrétne a praktické opatrenie, ktoré reaguje na každodennú realitu ľudí.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Koaličná SNS navrhuje vyššiu odvodovú úľavu pre študentov a dôchodcov. Po novom aj pre rodičov. Do prvého čítania v parlamente tak mieri návrh SNS, ktorý má zvýšiť hranicu odvodovej úľavy pri dohodách z 200 na 300 eur mesačne. Strana zároveň navrhuje, aby sa po novom táto pomoc vzťahovala aj na rodičov na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
Podľa predsedu SNS Andreja Danka ide o konkrétne a praktické opatrenie, ktoré reaguje na každodennú realitu ľudí. „Ak si chce človek popri škole, dôchodku alebo starostlivosti o dieťa poctivo privyrobiť, štát mu to nemá zbytočne sťažovať. Náš návrh má ľuďom nechať viac z toho, čo si zarobia, a rozšíriť pomoc aj na rodičov, ktorí dnes potrebujú väčší priestor zvládať rodinný rozpočet,“ uviedol Danko.
SNS týmto návrhom nadväzuje na svoju iniciatívu z roku 2017, na základe ktorej od 1. júla 2018 začala platiť odvodová úľava pri dohodách aj pre dôchodcov. Teraz prichádza s ďalším krokom a navrhuje, aby sa táto pomoc po novom vzťahovala aj na rodičov na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke.
Práve pri rodičoch môže mať táto zmena podľa SNS najciteľnejší praktický dosah. Vysvetľuje, že v mnohých domácnostiach dnes rozhodujú o rodinnom rozpočte aj desiatky eur navyše a pri samoživiteľoch to platí dvojnásobne. Možnosť privyrobiť si na dohodu do 300 eur mesačne s odvodovou úľavou môže rodinám priniesť väčšiu istotu v období, keď sú výdavky vysoké a priestor na ďalší príjem obmedzený.
„Rodičia, ktorí sa starajú o malé dieťa, nesmú zostať bokom. Ak si vedia popri starostlivosti privyrobiť, štát im to má uľahčiť, nie komplikovať. Aj preto chceme, aby sa odvodová úľava po novom vzťahovala aj na ľudí na materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenke,“ doplnil Danko.
SNS týmto návrhom odstraňuje zbytočnú bariéru medzi starostlivosťou o dieťa a možnosťou privyrobiť si, aby sa aj malý príjem z dohody mohol premeniť na reálnu pomoc pre domácnosť.
