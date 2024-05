SNS navrhuje zaviesť právo na opravu aj nové pravidlá pre diskutérov

Bratislava 24. mája (TASR) - SNS chce opätovne zaviesť inštitút práva na opravu, presadiť chce aj nové povinnosti pre prevádzkovateľov spravodajských portálov v súvislosti s diskutérmi. Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS zmeny navrhujú v novele zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorú predložili do parlamentu. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



Podľa SNS má novela posilniť ochranu osobnostných práv a zvýšiť transparentnosť médií. Inštitút tzv. práva na opravu má nahradiť súčasné právo na vyjadrenie. "Právo na opravu umožňuje fyzickým a právnickým osobám žiadať o uverejnenie opravy nepravdivých alebo neúplných skutkových tvrdení, ktoré zasahujú do ich cti, dôstojnosti alebo dobrej povesti," ozrejmila Škopcová.



Podľa návrhu SNS by bolo možné požiadať o opravu do ôsmich dní od uverejnenia tvrdenia. Žiadosť by musela obsahovať návrh znenia opravy, identifikáciu vydania, popis skutkového tvrdenia a uvedenie pravdivého tvrdenia. Oprava by musela byť uverejnená do troch dní od doručenia žiadosti alebo v inej primeranej lehote, ktorá by nesmela presiahnuť 60 dní.



SNS tiež navrhuje zavedenie osobitných povinností pre prevádzkovateľov spravodajských webových portálov umožňujúcich diskusiu k článkom. Prevádzkovatelia by mali vopred získať a overiť identifikačné údaje fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú diskusií. Údaje by boli uchovávané na účely preukázania totožnosti diskutujúcich v prípade potreby. Zmenou chcú reagovať na nedávne prípady obvinenia osôb za schvaľovanie konania útočníka v Handlovej. "Nedávne udalosti ukázali potrebu efektívneho riadenia a kontroly nenávistných prejavov na internete," uviedla hovorkyňa strany.



SNS verí, že opatrenia prispejú k ochrane práv jednotlivcov a k zvýšeniu transparentnosti a zodpovednosti médií. Poslanci navrhujú účinnosť novely dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.