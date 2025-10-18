< sekcia Slovensko
SNS navrhuje zmenu rokovacieho poriadku NR SR
Strana tvrdí, že reforma má zabrániť chaosu, prekrikovaniu a obštrukciám, ktoré spomaľujú chod parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Koaličná SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorá má priniesť efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov. Prvé čítanie legislatívnych návrhov by sa mohlo odohrávať v parlamentných výboroch a nie v pléne. Národná rada by sa tak zaoberala až tými návrhmi, ktoré by získali podporu aspoň jedného prideleného výboru. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.
Cieľom pripravovanej zmeny je urýchliť legislatívny proces, zabrániť zneužívaniu rokovacieho poriadku na politické obštrukcie a zefektívniť prácu parlamentu, uviedla SNS. Poslanci sa tak podľa strany budú viac venovať obsahu zákonov a menej „zbytočným rečiam“, ktoré brzdia rokovania.
„Parlament má byť miestom, kde sa tvoria zákony, nie kde sa predvádzajú politici. Slovenská národná strana prichádza s návrhom, ktorý dá rokovaniam poriadok, systém a dôstojnosť. Prvé čítanie sa presunie do výborov, kde sa o návrhoch bude hovoriť vecne, nie politicky. V pléne sa bude rokovať len o tých zákonoch, ktoré prešli aspoň jedným výborom,“ povedal Danko.
Nový model má zároveň zaviesť možnosť skráteného legislatívneho konania priamo rozhodnutím ústavnoprávneho parlamentného výboru. To podľa SNS prinesie rýchlejšie prijímanie zákonov v naliehavých situáciách.
Strana tvrdí, že reforma má zabrániť chaosu, prekrikovaniu a obštrukciám, ktoré spomaľujú chod parlamentu. Zavedením jasného systému prerokúvania sa podľa SNS zvýši dôvera občanov v prácu NR SR a posilní sa vážnosť zákonodarnej moci. „Chceme, aby parlament prestal byť miestom hádok a stal sa pracovným orgánom, ktorý koná v záujme SR. Táto zmena prinesie stabilitu, prehľadnosť a rýchlejšie rozhodovanie v prospech občanov,“ dodal Danko.
