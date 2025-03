SNS nepodporí vyslanie vojakov do Lotyšska ani zmeny v zálohách

Bratislava 26. marca (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) pri hlasovaní v pléne Národnej rady (NR) SR nepodporí vyslanie vojakov do mnohonárodnej brigády NATO v Lotyšsku ani zmeny v aktívnych armádnych zálohách. TASR o tom v stredu informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



"Naši vojaci nemajú čo robiť na hranici s Ruskou federáciou. Je nepredstaviteľné, aby na jednej strane premiér Slovenskej republiky Robert Fico chcel navštíviť Ruskú federáciu 9. mája a podávať ruky Putinovi a na druhej strane, aby Slovensko posielalo vojakov na hranice s Ruskou federáciou," uviedla Škopcová.



SNS zároveň odmieta podporiť návrh zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti z dielne Ministerstva obrany SR. Nepáči sa jej, že by mal byť založený Žandársky zbor, ktorý by mohol pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Slovo žandárstvo podľa nej "pripomína predpisy rakúskej monarchie a je spojené s totalitným prístupom voči slovenskému národu". SNS však pripustila, že zákon môže byť dobre mienený. Pri hlasovaní o bode sa v pléne parlamentu zdrží. "Minister obrany Robert Kaliňák by sa mal zamyslieť skôr nad zavedením základnej vojenskej služby," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS.



V programe aktuálnej schôdze parlamentu je zaradený návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do mnohonárodnej brigády NATO v Lotyšsku. Hlasovať by poslanci mali v prvom čítaní aj o zmenách v aktívnych armádnych zálohách. Okrem Žandárskeho zboru by sa zmenil aj systém záloh, ktorý by bol otvorený viacerým skupinám obyvateľstva.