Bratislava 2. júna (TASR) - Koaličná SNS nesúhlasí so zvýšením výdavkov na obranu, ku ktorému sa v pondelok prihlásil prezident Peter Pellegrini. Tvrdí, že na obranu by ročne muselo ísť vyše 3,5 miliardy eur. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Predseda strany Andrej Danko zverejnil vyjadrenie aj na sociálnej sieti.



„Ak pôjde Európska únia cestou navyšovania výdavkov v takýchto objemoch na zbrojenie, tak druhým krokom je likvidácia ekonomiky a je to len malý krok od svetového konfliktu. Ten, kto si neuvedomuje takúto hrozbu, je nezodpovedným politikom. Veríme, že naša vláda sa bude čoraz viac ozývať v Bruseli,“ uviedol Danko.



Armády v Európskej únii by podľa šéfa SNS mali spolupracovať, pričom každý štát nemusí mať všetko. Tvrdí, že Únii však chýba akýkoľvek koncept.



Danko vyhlásil, že výdavky vo výške 3,5 percenta HDP by predstavovali vyše 3,5 miliardy eur. „To by nám nepomohli ani dve transakčné dane,“ uviedol na sociálnej sieti. „Veríme, že si pán prezident premyslí celú koncepciu výdajov na obranu. Namiesto miliardových výdavkov na obranu by sme mohli mať postavené diaľnice a nemocnice,“ poukázal. Dodal, že peniaze chýbajú aktuálne aj v školách.



Pellegrini pri príchode na samit lídrov Bukureštskej deviatky v litovskom Vilniuse v pondelok potvrdil, že SR podporí navrhované zvýšenie obranných výdavkov krajín Severoatlantickej aliancie z dvoch na 3,5 plus 1,5 percenta hrubého domáceho produktu danej krajiny.