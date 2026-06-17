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SNS neuspela s návrhom predĺžiť volebné obdobie parlamentu i samospráv
Za ich bolo len 77, na presadenie zmeny bolo treba aspoň 90 hlasov.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Ani koaličná SNS neuspela s návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR a samospráv. Jej ústavný zákon, ktorým sa mala meniť Ústava SR, plénum NR SR v stredu odmietlo. Nepodporil ho dostatočný počet poslancov. Za ich bolo len 77, na presadenie zmeny bolo treba aspoň 90 hlasov.
„Cieľom navrhovanej právnej úpravy bolo predĺženie funkčného obdobia orgánov územnej samosprávy, a to starostov obcí, primátorov miest, predsedov samosprávnych krajov, ako aj poslancov obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev, ako aj volebného obdobia NR SR zo súčasných štyroch rokov na päť rokov,“ ozrejmili národniari.
Potrebu zmeny odôvodňovali tým, že súčasný volebný cyklus pri orgánoch územnej samosprávy podľa nich v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. „Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, že práve krátkosť štvorročného volebného obdobia spôsobila zastavenie alebo zásadné prehodnotenie projektov v dôsledku zmien vo vedení obcí a samosprávnych krajov, čím došlo k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií a neplneniu strategických cieľov rozvoja regiónov,“ argumentovali. Predĺženie volebného obdobia NR SR by zase podľa nich smerovalo k posilneniu stability volebného a politického cyklu.
Parlament o novele zákona o obecnom zriadení z dielne SNS nehlasoval. Súvisela totiž s ústavným zákonom. Ňou sa mal zo zákona vypustiť časový údaj o trvaní funkčného obdobia volených orgánov obce.
„Cieľom navrhovanej právnej úpravy bolo predĺženie funkčného obdobia orgánov územnej samosprávy, a to starostov obcí, primátorov miest, predsedov samosprávnych krajov, ako aj poslancov obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev, ako aj volebného obdobia NR SR zo súčasných štyroch rokov na päť rokov,“ ozrejmili národniari.
Potrebu zmeny odôvodňovali tým, že súčasný volebný cyklus pri orgánoch územnej samosprávy podľa nich v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja. „Vo viacerých prípadoch sa ukázalo, že práve krátkosť štvorročného volebného obdobia spôsobila zastavenie alebo zásadné prehodnotenie projektov v dôsledku zmien vo vedení obcí a samosprávnych krajov, čím došlo k neefektívnemu vynakladaniu verejných financií a neplneniu strategických cieľov rozvoja regiónov,“ argumentovali. Predĺženie volebného obdobia NR SR by zase podľa nich smerovalo k posilneniu stability volebného a politického cyklu.
Parlament o novele zákona o obecnom zriadení z dielne SNS nehlasoval. Súvisela totiž s ústavným zákonom. Ňou sa mal zo zákona vypustiť časový údaj o trvaní funkčného obdobia volených orgánov obce.