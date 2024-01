SNS nevidí žiadny dôvod na odvolanie M. Šimkovičovej z funkcie

Bratislava 20. januára (TASR) - Koaličná SNS plne podporuje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantku SNS) a nevidí žiadny dôvod na jej odvolanie z funkcie. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



"Ministerka si zaslúži podporu za jej odvahu, že je po dlhej dobe naozaj slovenskou ministerkou všetkých občanov, pretože aj LGBTI+ komunity a jej predstavitelia možno radi chodia do filharmónie," skonštatovala strana. Uviedla to v súvislosti s ošiaľom, ktoré podľa SNS vyvolalo najmä presunutie finančných prostriedkov z programu na Podporu a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám. Dodala, že prostriedky, ktoré mali byť využité v boji proti hoaxom, neprepadli, ale boli využité na opravu strechy filharmónie.



Otvorenú výzvu za odchod ministerky z postu podpísalo už vyše 123.000 ľudí. Šimkovičovej vyčítajú autoritárske praktiky pri vedení rezortu, netransparentnosť rozhodovacích procesov, absenciu diskusie s odbornou verejnosťou, ako i dátových analýz či chýbajúcu víziu, ku ktorej by mali jednotlivé kroky ministerstva viesť.



Ministerstvo kultúry SR v piatok (19. 1.) na výzvu reagovalo s tým, že ministerka berie petíciu na vedomie a rešpektuje názor ľudí. "Sme v demokracii a každý má právo na svoj názor, aj na spisovanie petície," uviedol hovorca rezortu Pavol Čorba.