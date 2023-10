SNS: Nikdy sme nemali v programe iniciatívu referenda o vystúpení

Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenská národná strana (SaS) nemala nikdy vo svojom programe ani nemieni mať iniciatívu povinného referenda o vystúpení z medzinárodných organizácií, ktorých je Slovensko členom. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR zaslala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová. Strana to uviedla v súvislosti s vyjadreniami zvoleného poslanca za SNS Rudolfa Huliaka o referende k tejto téme.



"Slovenská národná strana sa hlási k reforme Európskej únie a zlepšeniu fungovania NATO. Našou prioritou je vylepšenie už existujúcich funkčných medzinárodných organizácií," uviedla Škopcová.



Individuálny názor SNS Huliakovi neberie. "Nereprezentuje však politiku SNS a je hrubo vytrhnutý z kontextu vyjadrenia v relácii," dodala s tým, že podmienkou účasti na kandidátnej listine bolo rešpektovanie pozície Slovenska v medzinárodných štruktúrach. "Napriek uvedenému rešpektujeme jednotlivý názor každého poslanca, no tento nie je možné považovať za stanovisko Slovenskej národnej strany," skonštatovala.



SNS verí, že v programovom vyhlásení nájdu zhodu a prienik v citlivých oblastiach. "A že si každý z poslancov koalície uvedomí, že základom fungovania koalície je politický kompromis, nie hádky a hľadanie rozdielov," uzavrela hovorkyňa.