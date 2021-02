SNS: Nikto z Ruska nechce na Slovensku vyrábať Sputnik

Bratislava 6. februára (TASR) - Mimoparlamentná strana SNS vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby nezavádzal verejnosť informáciami o možnej výrobe ruskej vakcíny Sputnik na Slovensku. "Nikto z Ruska nechce na Slovensku Sputnik vyrábať, aj keď by som si to veľmi želal," uviedol predseda strany Andrej Danko. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



Danko vyzval Matoviča, aby s ruskou stranou začal rokovať o odbere Sputnika a prestal národu rozprávať "rozprávky" o jeho výrobe. Opätovne ponúkol predsedovi vlády pri rokovaniach pomoc. "Verím, že urobíte všetko pre to, aby Slováci Sputnik mali," dodal.



Na Slovensku by sa mohla vyrábať vakcína proti novému koronavírusu. Premiér v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy nevylúčil, že by mohlo ísť o ruskú vakcínu Sputnik V. Slovensko má tiež podľa neho rokovať o výrobe vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Zdôraznil, že s oznámením pozitívnych správ by chcel ešte chvíľu počkať.