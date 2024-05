SNS očakáva stanovisko od Smeru ku stretnutiu v Prezidentskom paláci

Bratislava 18. mája (TASR) - Koaličná SNS zvolala na pondelok (20. 5.) svoj poslanecký klub, pričom očakáva definitívne stanovisko od Smeru-SD o účasti alebo neúčasti na stretnutí, na ktoré po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pozvala politické strany prezidentka Zuzana Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.



"My sme však presvedčení, že pokiaľ nám Robert Fico neodkáže, že si želá takéto stretnutie, nemá nikto právo, takéto okrúhle stoly organizovať," uviedla hovorkyňa. Doplnila, že SNS nepodporuje okrúhly stôl za účasti lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča.



SNS deklarovala, že dôrazne odmieta mediálne hry a špekulácie, ktoré zaznievajú v súvislosti s okrúhlym stolom, ktorý zvolala prezidentka spolu so svojím nástupcom.



Strana opätovne vyjadrila podporu Robertovi Ficovi a Smeru. Za jedinú prioritu aktuálne považuje, aby bol premiér mimo ohrozenia života. "Pokiaľ tomu tak nie je, je absolútne vylúčené, aby sa politický atentát na jeho osobu akokoľvek zneužíval. Predseda SNS Andrej Danko vyzýva na zmier," doplnila Škopcová. Kým nie je jasné, že je Fico mimo nejakého ohrozenia, malo by sa podľa SNS mlčať.