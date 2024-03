SNS ocenila výsledok Š. Harabina v prvom kole prezidentských volieb

Bratislava 24. marca (TASR) - Koaličná SNS ocenila výsledok kandidáta Štefana Harabina v prezidentských voľbách, ktorý skončil v prvom kole na treťom mieste. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Predseda SNS Andrej Danko odstúpil z prezidentských volieb v prospech Harabina.



"Je zrejmé, že ďalší osud prezidentských volieb je v rukách Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Opätovne však vyjadrujeme presvedčenie, že bez toho, aby si uvedomil potrebu tvrdého politického boja, je veľmi ťažké uspieť v boji s kandidátom Ivanom Korčokom," uviedla Škopcová.



Poukázala na to, že SNS bude presadzovať fyzické sčítavanie hlasov. Tieto prezidentské voľby boli prvýkrát elektronické. "SNS je však presvedčená, že sa pri sčítavaní v záujme ich objektívnosti musíme prinavrátiť k ručnému sčítaniu, ako aj k vytváraniu nového systému kontroly volieb," doplnila Škopcová.



Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Ivan Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Peter Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 51,91 percenta.