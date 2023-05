SNS: Odchod E. Hegera bol nevyhnutný, mal prísť už dávno

Bratislava 7. mája (TASR) - Mimoparlamentná SNS považuje odchod Eduarda Hegera z funkcie dočasne povereného premiéra za nevyhnutný krok, ktorý mal urobiť už dávno. SNS aj mimoparlamentné hnutie Republika apelujú na čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb.



"Eduard Heger vojde do dejín ako najneschopnejší premiér Slovenskej republiky. Zodpovednosť za jeho vládu však majú všetky strany SaS, Sme rodina a OĽANO. Igor Matovič, Richard Sulík ani Boris Kollár sa nemôžu zbaviť zodpovednosti za predchádzajúce tri roky vlády," skonštatovala v reakcii SNS. Strana opätovne vyzýva opozíciu na jednotný postup v parlamentných voľbách. "Tieto tri roky ukázali amaterizmus politických strán, ktoré sa navonok snažia tváriť odborne, ale nič okrem populizmu, zloby a nenávisti verejnosti neponúkajú," doplnila v stanovisku SNS, ktorá vyzýva poslancov Národnej rady SR na to, aby podporili čo najskorší termín parlamentných volieb.



Parlamentné voľby by mali byť ideálne na začiatku prázdnin, myslí si šéf Republiky a europoslanec Milan Uhrík. Heger podľa neho nemal byť vo funkcii už dávno. "Nemá zmysel to naťahovať, lebo chaos a chudoba sa bude už len prehlbovať. Je nemysliteľné, aby tu ešte päť mesiacov vládla úradnícka vláda. Treba to rozseknúť čím skôr, nech majú ľudia v lete už od politiky pokoj a nech môžu veci opäť normálne fungovať," dodal Uhrík v stanovisku s tým, že na to treba zmeniť zákon. Predčasné parlamentné voľby sú naplánované na 30. septembra.



Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Oznámil to v nedeľu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie a menej riskantné než vymenovanie úradníckej vlády. Hlave štátu chce nechať priestor pokúsiť sa s úradníckou vládou stabilne priviesť Slovensko k predčasným voľbám.