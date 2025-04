SNS odmieta útoky Gašpara a Kamenického

Bratislava 7. apríla (TASR) - Koaličná SNS odmieta útoky zo strany podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD). Tí v súvislosti s návrhom šéfa SNS Andreja Danka o zrušení transakčnej dane hovoria, že sa spája s opozíciou, najmä PS. SNS takéto spájanie odmieta.



„Slovenská národná strana protestuje proti spájaniu Slovenskej národnej strany a strany Progresívne Slovensko,“ odkazuje SNS v stanovisku.



SNS podotýka, že je to práve Smer, ktorý hlasuje s PS v parlamente. Ako príklad uvádza spoločné hlasovanie o vyslaní vojakov do Pobaltia. Strana zároveň zdôrazňuje, že dodržiava koaličnú zmluvu a v rámci koalície sa pokúsi presvedčiť koaličných partnerov o potrebe obmedziť alebo zrušiť transakčnú daň. Úspory v štátnom rozpočte je podľa nej možné dosiahnuť znížením výdavkov na zbrojenie, principiálne je preto proti ďalším peniazom pre rezort obrany. SNS tiež verí, že všetky problémy v koalícii sa budú riešiť za okrúhlym stolom.



Gašpar na sociálnej sieti uviedol, že Danko namiesto spolupráce v koalícii čoraz viac smeruje k politickému dobrodružstvu s opozíciou a PS. Kritizuje, že navrhuje zrušenie transakčnej dane, ktorá mala výrazne pomôcť štátnemu rozpočtu. Namiesto riešení prináša šéf SNS podľa neho len chaos a konflikty, „zrejme v snahe zakryť vlastný prepad v preferenciách“. Odkazuje mu, aby prestal brzdiť tých, ktorí chcú naprávať škody z minulosti.



Odkaz Dankovi, aby nepomáhal opozícii, mu adresoval aj Kamenický. Pripomenul mu, že pri rokovaniach o zavedení transakčnej dane bol aj on a aj za ňu hlasoval. Podotkol, že zrušenie dane by znamenalo výpadok 700 miliónov eur. „Z transakčnej dane sa snaží opozícia spraviť ‚bubáka‘. Odmietam to a oznamujem, že transakčná daň funguje a jej dosahy sa populisticky nafukujú,“ napísal Kamenický na sociálnej sieti s tým, že sadzba je zastropovaná a nie je to suma, ktorá by zruinovala podnikanie. Pripomenul taktiež, že sa netýka bežných ľudí. Koaličných partnerov požiadal, aby nepomáhali rozkladať vládu.