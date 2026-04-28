SNS odmieta vyjadrenia Magyara o Felvidéku, zhoršujú podľa nej vzťahy
Predseda strany zároveň vyzýva predstaviteľov vlády SR, aby na podobné vyhlásenia reagovali jasne a dôrazne, a aby chránili záujmy Slovenskej republiky v zahraničnopolitickej oblasti.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Koaličná SNS dôrazne odmieta vyjadrenia dezignovaného maďarského premiéra Pétera Magyara, v ktorých označuje územie SR pojmom „Felvidék“ a deklaruje pomoc „svojim spoluobčanom“ žijúcim na tomto území. Takáto rétorika je podľa SNS v rozpore s princípmi suverenity štátov a predstavuje nebezpečný krok smerom k zhoršovaniu slovensko-maďarských vzťahov. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.
„Používanie historicky zaťažených pojmov v súčasnom politickom diskurze považujeme za nevhodné a potenciálne destabilizujúce,“ poznamenala strana. V súvislosti s vyjadreniami o „Felvidéku“ strana skritizovala aj lídra mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlóa Gubíka.
Zároveň upozorňuje, že otváranie citlivých historických tém vrátane otázok spojených s Benešovými dekrétmi môže viesť k zbytočnému vyostrovaniu napätia nielen medzi Slovákmi a Maďarmi, ale aj v širšom stredoeurópskom priestore. „Ak chce byť pán Magyar relevantným politickým partnerom v regióne, mal by rozlišovať medzi historickými pojmami, akými sú Uhorsko a súčasné štáty, akými sú Slovenská republika a Maďarsko. Rešpekt k suverenite a historickým faktom je základom dobrej susedskej spolupráce,“ uviedol šéf SNS Andrej Danko.
Predseda strany zároveň vyzýva predstaviteľov vlády SR, aby na podobné vyhlásenia reagovali jasne a dôrazne, a aby chránili záujmy Slovenskej republiky v zahraničnopolitickej oblasti. „SNS zdôrazňuje, že jej cieľom nie je eskalácia napätia, ale ochrana národných záujmov a zachovanie korektných vzťahov so všetkými susednými štátmi,“ dodala Škopcová.
Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar sa v utorok vo svojej kancelárii stretol s predsedom mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlóom Gubíkom. Hovorili spolu o telefonáte, ktorý Magyar minulý týždeň absolvoval s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD).
