SNS podľa A. Danka štátny rozpočet podporí, má však výhrady

Bratislava 27. októbra (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) podporí v parlamente štátny rozpočet, má však výhrady, napríklad k zvýšeniu dane z tabakových výrobkov. Povedal to v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12 predseda strany a šéf parlamentu Andrej Danko. Strany vládnej koalície už nie sú viazané koaličnou zmluvou a SNS má s vládnymi stranami Most-Híd aj Smer-SD niektoré nezhody. Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík avizoval, že poslanci SaS predložené znenie rozpočtu nepodporia.



"Podporíme štátny rozpočet. Tam je ale treba, aby minister (financií - pozn. TASR) nehľadal peniaze pri zdanení cigariet, ale aby sa pozrel napríklad na osobitý bankový odvod, alebo na podvody s daňou z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sú tu veľké," povedal Danko.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by podľa neho mal hľadať opatrenia, ktorými by vyrovnal štátny rozpočet v týchto oblastiach, ale napríklad aj v úsporách v štátnej správe.



"Štátny rozpočet nepodporíme najmä preto, že tie čísla v ňom nie sú pravdivé," avizoval Sulík. Podľa šéfa SaS je rozpočet príliš optimistický na strane príjmov a napriek tomu je deficitný. Líder liberálov pripomenul, že vláda navrhovala na tento rok vyrovnaný štátny rozpočet a napriek tomu, že ekonomike sa ešte stále darí, svoj záväzok nesplní. "Blíži sa kríza, dôjde k ochladeniu ekonomiky. Bude ešte ťažšie rozpočet dodržať," upozornil Sulík.



Lídri parlamentných strán sa nezhodli v názoroch na schválený minimálny dôchodok. Ten sa po novom stanoví ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Opatrenie z dielne SNS bude stáť štátny rozpočet od budúceho roka takmer 150 miliónov eur, no podľa Danka túto sumu pokryje bankový odvod. Ten by mal priniesť do štátnej kasy okolo 180 miliónov eur.



Podľa Sulíka však nový spôsob výpočtu minimálneho dôchodku zmaže rozdiely medzi tými, ktorí celý život pracovali a platili poistenie, a medzi špekulantmi, ktorí nepracovali alebo sa plateniu poistného vyhýbali. "Presadzujeme, aby princíp zásluhovosti bol zachovaný," povedal Sulík. Podľa Danka sa pri zvyšovaní minimálnej mzdy na dôchodcov pozabudlo. "Dôchodcova sú tu desiatky rokov zanedbávaní," tvrdil.



SNS v parlamente v poslednom čase neprešlo niekoľko zákonov, napríklad vytvorenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, alebo povinnosť dávať rekreačné poukazy aj pre firmy s menej ako 50 zamestnancami. Zatiaľ čo Sulík označil rekreačné poukazy za škodlivé pre podnikateľské prostredie a vytvorenie nového ministerstva za zbytočné, Danko poukazoval na pozitívny vplyv rekreačných poukazov na zvýšenie ubytovaných v slovenských rekreačných zariadeniach. Turistiku vidí predseda národniarov ako jeden z budúcich pilierov slovenskej ekonomiky, ktorý si vlastné ministerstvo zaslúži.



A.Danko: Verím, že justícia má dostatočné mechanizmy, aby sa očistila



Verím, že justícia má dostatočné mechanizmy, aby sa očistila od podozrivých sudcov. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že politici by túto očistu mali podporovať i napríklad vyjsť v ústrety iniciatívam, ktoré dá aj Súdna rada SR.



"Roky sme bojovali o to, aby si súdnictvo nastavilo pravidlá a fungovalo. Aj ja som bol veľakrát na pojednávaniach sklamaný z rozhodnutia súdov, preto som aj do politiky šiel, ale ctime si pozíciu zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci," povedal Danko. Sudcovia majú podľa neho "krásne platy", silnú autonómiu, a teraz musia ukázať, že si to zaslúžia.



Šéf parlamentu víta, že prichádzajú signály o tom, že sudcovia, ktorí sú v akomkoľvek podozrení, majú aspoň pozastavený výkon. "Chýbajú razantnejšie normy na to, aby boli okamžite pozastavené výkony takýchto sudcov," priznal Danko s tým, že každá novela, ktorá príde, musí byť realizovaná citlivo a neúčelovo. Odmieta, aby sa plošne obviňovali všetci policajti, prokurátori či sudcovia. Danko tvrdí, že v polícii, prokuratúre i na súdoch je množstvo poctivých ľudí. "Systém povedať 'on je vinný, najprv ho obesme, a potom ho vyšetrujme', by tu nemal byť. Poďme, sadnime si, pripravme zákony, ale nemôžeme povedať, že celý systém je zlý," podotkol s tým, že je potrebné dať časť orgánom činným v trestnom konaní, aby konali.



Líder opozičnej SaS Richard Sulík v relácii vyhlásil, že sa Slovensko utopilo v "korupčno-mafiánskom bahne". Tvrdí, že momentálne treba očistiť súdnictvo, znížiť byrokraciu a zásadne bojovať proti korupcii. "Justícia zlyhala na plnej čiare, justičný systém je prehnitý," skonštatoval Sulík. Vláda podľa neho pod tlakom zverejnených informácií začína konať, ale návrhy zmien vníma len ako kozmetické.



"Premiérovi ani koalícii nebudem veriť ani slovo, pokiaľ viacerí aktéri týchto káuz nebudú sedieť vo vyšetrovacej väzbe," povedal líder SaS. Myslí si, že súčasná vláda nemala vôľu bojovať proti mafii. Sulík vyhlásil, že on bol obeťou Mariana K., lebo ho dal špehovať a nahrával si ho. Deklaruje, že sa s ním stretol naposledy pred deviatimi rokmi a označuje za chybu, že sa s ním bavil. "Nerobil som s ním žiadne kšefty," povedal Sulík. Opačne to však vníma pri zverejnenej údajnej komunikácii medzi podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD) a Marianom K.



Danko upozornil, že ak unikajú na verejnosť cez médiá veci, ktoré sa vyšetrujú, súvisiace s trestnými činmi, môže to pomáhať tým, ktorí trestnú činnosť páchajú. V prípade Glváča uviedol, že je to vecou strany Smer-SD, ako sa k tomu postaví. "Smer-SD nedal ešte svoje stanovisko. My sa následne vyjadríme," uviedol. Predseda parlamentu však upozornil, že nemôže byť len tak niekto obvinený, keď neprešiel trestným konaním. "Je ľahko niekomu zničiť život," podotkol.