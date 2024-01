SNS podľa Huliaka predstaví kandidáta na prezidenta budúci týždeň

Bratislava 7. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za SNS Rudolf Huliak si myslí, že strana predstaví kandidáta na prezidenta budúci týždeň. Nepotvrdil, či ním bude jej šéf Andrej Danko, avšak myslí si, že je povinnosťou lídra strany doviesť ju k prezidentským voľbám. Hnutie Slovensko podľa predsedu jeho klubu Michala Šipoša zatiaľ nie je rozhodnuté, koho podporí. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.



"Je povinnosť, aby líder stranu doviedol do prezidentských volieb. To znamená, aby strana ako SNS podporovala nejakého skutočného kandidáta, keďže Peter Pellegrini (Hlas-SD) pri koaličných rokovaniach podporu SNS odmietol," uviedol Huliak. Ak Danko odíde z parlamentu, vie si predstaviť, že ho nahradí vo funkcii podpredsedu. Šipoš vníma reči o Dankovej prípadnej kandidatúre ako snahu vydierať lídra Hlasu-SD Pellegriniho. "Nedáš mi niečo, pôjdem kandidovať. Dáš, ustúpim," skonštatoval. Huliak to odmietol.



Hnutie Slovensko podľa Šipoša ešte nevie, koho v prezidentských voľbách podporí. "Zatiaľ sme pozorovateľ, uvidíme, ako sa vyvinie situácia," priblížil. Kľúčové podľa neho je, aby sa prezidentom nestal Pellegrini. Pripustil možnosť, že hnutie podporí aj iného kandidáta ako Ivana Korčoka. Zároveň uviedol, že si nemyslí, že by kandidatúru ohlásil Matovič. Rovnako neočakáva, že by kandidoval v eurovoľbách.



V diskusii sa dotkli aj témy schvaľovania návrhu novely Trestného zákona. Huliak uviedol, že zahlasuje za jeho podobu v súčasnom znení. Nemá problém so zmenami v trestných sadzbách. Šipoš s návrhom novely nesúhlasí. Vláda podľa neho vychádza v ústrety zločincom. Dodal, že hnutie bude naďalej upozorňovať na "pofidérnosti", osobne však nebude žiadať Európsku úniu, aby Slovensku v tejto súvislosti pozastavila čerpanie eurofondov.