SNS podporí odvolanie M. Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Koaličná Slovenská národná strana (SNS) podporí odvolanie lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o návrhu na jeho odvolanie. Strana však verí, že Šimečka odstúpi aj sám.



"Dôvodom odvolania Šimečku je hrubé zneužívanie funkcie podpredsedu Národnej rady SR na lobing v prospech vedenia Fondu na podporu umenia," skonštatovala Škopcová.



SNS zároveň kritizuje to, že Šimečka "preukázateľne" naťahoval rokovanie parlamentu tak, aby boli príslušné zákony odložené na septembrovú schôdzu. Jeho konanie z postu podpredsedu NR SR považuje strana za škandalózne. "Veríme, že skôr, než bude odvolávaný, odstúpi z tejto funkcie Šimečka sám," odkázala Škopcová.



Premiér v piatok (16. 8.) avizoval, že navrhne vládnej koalícii, aby iniciovala odvolávanie Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia Nadáciou Milana Šimečku, na ktoré upozornila šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Na čerpanie štátnych peňazí nadáciou upozornili aj lídri koaličnej SNS Andrej Danko a koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.



Líder PS Michal Šimečka si myslí, že jediným dôvodom jeho prípadného odvolávania z funkcie podpredsedu parlamentu bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Vníma to ako bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu. V piatok odkázal, že ho to nezastraší.