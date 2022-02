SNS podporuje vyhlásenia Smeru o spolupráci, no kritizuje Pellegriniho

Bratislava 2. februára (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) podporuje vyhlásenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica o spolupráci. Národniari sa pridávajú k spolupráci pri referende aj pri komunálnych voľbách. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



Fico v stredu opäť vyzval Hlas-SD a SNS na rokovanie o spolupráci pred jesennými komunálnymi a regionálnymi voľbami, ktorá by mala vyvrcholiť pri parlamentných voľbách. Potenciál Smeru-SD a Hlasu-SD je podľa Fica veľký, pričom by mohli vyhrať parlamentné voľby s výsledkom, ktorý by stačil na zostavenie vlády len z týchto dvoch strán.



SNS zároveň opäť kritizuje lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorého správanie označuje za povýšenecké. Vyčíta mu, že nechodí na protesty a necháva za seba hovoriť podpredsedu Erika Tomáša. Ten v stredu zo spolupráce vylúčil opäť iba OĽANO a ĽSNS, iné strany nie.



"Ponúkame vám spoluprácu, pretože si ľudia želajú zmenu. Ak chcete koalíciu so SaS a Sme rodina, je to vaša vec. Náš volič spoluprácu očakáva, je to zodpovedný prístup a veríme, že dáme emócie bokom. Chceme predsa spoločne pomôcť slovenskému národu. Ešte je šanca to spolu dokázať," odkázala Pellegrinimu SNS.



Predsedu Hlasu-SD kritizoval líder SNS Andrej Danko aj na sociálnej sieti, kde zároveň oznámil, že má COVID-19. "Mám COVID a tri dni som ledva prežíval. Je to šialená choroba. Vyjadrujem obrovskú úctu každému, kto to prekonal," napísal Danko.



Pellegriniho obviňuje z klamstva a tvrdí, že aj kvôli nemu budú na Slovensku americké vojská. "Peter aj kvôli tebe a Kmecovi tu budú americké vojská, kvôli tvojej politike a bratríčkovaniu sa s prezidentkou. Hráš na milión strán, pridaj sa k nám a porazíme toto, čo tu je. Ak vôbec ešte môžeš," dodáva Danko.